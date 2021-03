Războinca Maria, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021: „Am picat într-o strategie proastă” EXCLUSIV

In articol:

În ediția de duminică, 28 marie, a competiției Survivor România au plecat două concurente: Roxana Nemeș de la Faimoși, din cauza problemelor grave de sănătate și Maria Hângu de la Războinici, eliminată pe baza voturilor telespectatorilor.

Războinica spune că simțea că așa avea să se întâmple, iar din această cauză i-a fost mult mai ușor să se împace cu gândul.

Spune că au fost trei luni care s-au simțit ca trei ani, iar Survivor România a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei. A intrat în competiție cu toată ființa ei și nici nu a mai interesat-o ce se întâmplă acasă sau cum va apărea pe sticlă. A dat tot ce a putut pe trasee și a adus puncte importante pentru echipa albastră. Spune că și acum sufletul ei este tot pe insulă, alături de foștii colegi de echipă.

„Sincer, m-am obisnuit cu gandul. Nu este vorba ca am parasit competita, e vorba ca s-a terminat o perioada foarte frumoasa. Trei luni s-au simtit ca trei ani, m-am simtit extraordinar ca am participat la Survivor atat cu sufletul, cât si cu mintea si cu trupul. Am pasit pe insula si am ramas acolo cu totul. Nu m am gandit la ce se intampla acasa, nu m-am gandit la cum apar pe sticla”, a declarat Maria, pentru Teo Show.

Războinica nu este dezamăgită de eliminare pentru că, după toate calculele pe care și le făcuse, șansele erau foarte mari ca ea să fie eliminată de la Survivor România și chiar așa s-a și întâmplat.

Publicul a decis ca ea să fie care părăsește Republica Dominicană.

S-a împăcat cu gândul că a fost eliminată, mai ales pentru că este mulțimită de percursul ei în competiție. A dat tot ce a putut pentru a căștiga fiecare punct și s-a adaptat eroic, fără să se plângă prea mult, la condițiile de supraviețuire din junglă.

„Sunt super bine, adică m-am împăcat cu gândul imediat ce mi-a venit gândul că o să fiu eliminată, am simțit asta, după cum am spus. Imediat cum am ajuns în consiliu, deja acolo eram... Eu cred foarte mult în semne. Când am văzut ce traseu avem și știind că exact pe traseul ăla am început competiția, iar acum aveam iar același traseu, eram după două meciuri pierdute, trebuia să plece cineva de la noi, unu la mâna, doi la mână am ajuns să le fac băieților acele dread-uri la barbă.

Ne hotărâsem să le facem băieților în momentul în care vom câștiga două consilii și vom avea un consiliu liniștit, să fim acolo doar spectatori. Oglinda trebuia să se termine pentru noi perfect, așa cum a fost când au intrat Marius, Sindy și Romina. S-a închis oglinda mea. Am început traseul cu pirații, am încheiat traseul cu pirații. Am început la traseul cu pirații fără să aduc punct, dar am încheiat traseul cu 2 puncte, am bătut-o atât pe Elena, cât și pe Ana, iar asta mă bucură pentru că mi-am completat eu parcursul în competiție.

Nu mai e vorba de meritat aici, este un show, am rezistat în cele mai grele perioade. În perioada de adaptare, multe persoane au clacat. După trei luni de Survivor e ușor de stat, dar greu de rămas. Nimeni nu o să mai ridice mâna să spună nu mai pot. Toți vor vrea să rămână până la final”, a spus Maria Hîngu, la Ștafeta Mixtă.

Echipa Războinicilor a făcut o strategie pentru eliminare și a stabilit că cel mai slab concurent de la Survivor România într-o săptămână va fi propus pentru eliminare. Maria Hîngu a reușit să aducă un singur punct albaștrilor și a fost prima opțiune de vot pentru patru dintre colegii săi. Albert Oprea a fost cel de-al doilea Războinic cu un rezultat la fel de slab, dar a fost salvat de public în consiliul de eliminare.

Maria și-ar fi dorit ca voturile să fie date pentru aptitudinile sociale și nidecum pentru performanțele sportive, însă colegii ei de echipă au avut o altă strategie.

„Am picat într-o strategie proastă. Toată lumea a fost de acord să votăm din punct de vedere sportiv. Eu nu voiam să votez pe criteriu sportiv pentru că pentru mine înseamnă foarte mult partea socială, contează foarte mult să mă simt bine în camp. Acum nu mai avem cum să votăm social.

L-am votat pe Albert de atâtea ori pentru că, din punct de vedere social, se vedea mereu o separare. Noi rămâneam mereu lângă focul de tabără și Albert cu Alin se îndepărtau și comentau. Când nu simt un vibe cu o persoană, nu pot să mă prefac. Albert este un sportv bun, traseul îl rupe, dar nu se concentrează de multe ori. Albert are pante ascendente și descendente. I-am și spus: „Albert, tu nu îți găsești locul niciunde”.

Nu este vorba despre o alianță, asta am tot încercat să spun și în consiliu, când toți îl vedeau pe Sorin ca fiind șeful nostru. Dacă noi ne-am apropiat de la începutul competiției, asta nu înseamnă că noi nu îl susțineam pe Marius. Îmi sunt extrem de dragi. Marius de când a venit în camp m-a ajutat să facem diverse chestii, a fost lângă noi și a venit cu inițiative. Nu pot să zic că e vorba de grupul lor și grupul nostru. Acum să vedem cât va mai rezista și Melli”, a mai adăugat fosta războinică la Ștafeta Mixtă.