Maria Hîngu de la Războinici este eliminată din competiția Survivor România. „Toate semnele duceau aici!”

După ce au pierdut ambele meciuri de comunicare, Războinicii știau că după această săptămână vor rămâne cu un om în minus. În cursa pentru eliminare au intrat Mellina, Maria Hângu, Starlin și Sindy.

Maria Hîngu este eliminată de la Survivor România

Publicul a decis ca Maria Hîngu să fie concurenta din echipa Războinicilor pentru care aventura Survivor România ia sfârșit.

Maria Hîngu Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria Hîngu spune că a simțit că va fi eliminată, însă e fericită că s-a bucurat de tot ce i-a oferit competiția din jungla Dominicană. Războinica susține că nu a avut nicio clipă de cădere în cele trei luni la Survivor România și era pregătită să lupte mai departe pentru marele premiu.

„Am simțit, toate semnele duceau aici. Ar fi fost ceva wow dacă nu aș fi fost eu. Survivor este cea mai frumoasă experiență și m-a construit în continuare ca om. Nu am cuvinte ce înseamnă Survivor. Îmi pare bine că am rezistat trei luni, nu am avut momente în care să pic, am parcus toate traseele, am evoluat sportiv în competiție. Mă bucur că am ajuns până aici. Acum, un nou început acasă. Survivor continuă pentru mine acolo”, a declarat Maria Hîngu, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Maria Hîngu, nominalizată spre eliminare de Războinici

Echipa Războinicilor a făcut o strategie pentru eliminare și a stabilit că cel mai slab concurent de la Survivor România într-o săptămână va fi propus pentru eliminare. Maria Hîngu a reușit să aducă un singur punct albaștrilor și a fost prima opțiune de vot pentru patru dintre colegii săi.

Maria Hîngu de la Războinici este eliminată [Sursa foto: Captură KANAL D]

Albert Oprea a fost cel de-al doilea Războinic cu un rezultat la fel de slab, însă a fost salvat de public în consiliul de eliminare. Maria Hîngu declara sâmbătă seara, după ce a fost nominalizată, că strategia aplicată a fost greșită. „Îmi pare rău că nu a fost un alt nume sau numele meu, acum vor fi patru oameni spre eliminare. Mă așteptam să fiu pe biletele alea, a ieșit aceeași strategie proastă pentru că nu am vorbit înainte ca să nu mai ieșim doi în aceeași seară”, spunea Războinica.

Cine este Maria Hîngu de la Survivor România

Maria Hîngu a făcut parte din echipa Războinicilor timp de trei luni, de la debutul sezonului 2 Survivor România. În vârstă de 25 de ani, concurenta a acceptat provocarea Kanal D și a vrut să demonstreze că e puternică. Deși în viața reală este asistent manager într-o cafenea, Războinica s-a remarcat pe trasee, unde a câștigat multe puncte pentru echipa sa.

Ea declara înainte de a pleca în jungla Dominicană că își dorește să ajungă în Marea Finală și să câștige premiul pus în joc. „M-am înscris la Survivor din dorința de a-mi întrece toate limitele. M-am regăsit complet în acest format și asta m-a făcut să îmi doresc cu adevărat să fac parte din acest show. Pornesc la drum cu gândul că pot câștiga și îmi doresc să fac asta", spunea Maria Hîngu. După trei luni de competiție, publicul a decis că drumul concurentei se oprește aici.