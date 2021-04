Războinicii câștigă meciul de comunicare la Survivor România. Victoria, decisă la ștafetă. Culiță Sterp: „Nu știu cât mai rezist aici!”

In articol:

Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru o miză dublă în meciul pentru comunicare la Survivor România.

Războinicii câștigă comunicarea la Survivor România

Războinicii s-au impus în fața Faimoșilor în proba de ștafetă, cu scorul de 10-8, și vor putea vorbi prin mesaje cu prietenii din România.

Mai mult, Războinicii au câștigat locul de dormit din insula, iar sălbaticii vor locui pentru următoarea săptămână în campul din junglă, cu mai puține dotări. Concurenții din echipa albastră sunt fericiți că au oportunitatea să afle vești de la familiile lor.

Maria Chițu: Sunt tare bucuroasă. A fost prima mea ștafetă. Îmi doresc foarte mult să vorbesc cu prietena mea, pentru câteva cuvinte de încurajare. Felicitări echipei că am fost uniți.

Starlin: Sunt supărat pe mine pentru că n-am adus punct când a trebuit. Sunt fericit pentru echipă, pentru că ne doream să venim pe insulă și să avem o comunicare cu prietenii de acasă.

Sorin Pușcașu: Este o victorie dulce, îmi pare rău că nu am adus primul punct. Mă oftic că nu am intrat de mai multe ori pe traseu, pentru că e traseul meu preferat. Îi spun colegului nou că mulți au venit aroganți în această competiție și au plecat cu coada între picioare.

Faimoșii suferă o înfrângere grea la Survivor România

În proba de ștafetă au jucat Irisha și Zanni de la Faimoși, împotriva Mariei Chițu și Marius Crăciun de la Războinici. Sălbaticii sunt dezamăgiți că nu au reușit să se impună în fața adversarilor lor și că nu vor lua legătura cu un membru al familiei prin mesaje.

Ștefan Ciuculescu: Tot ce pot să spun e că realitatea de aici e mult mai dură decât se vede de acasă. Îmi

pare rău că nu am adus și al treilea punct. Sper să fie primul și singurul meu punct pierdut.

Faimosii de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță Sterp: Am crezut în victorie pentru că astăzi am adus trei puncte. Este cel mai frustrant când aduci puncte și nu te poți bucura. Îmi doream din suflet să vorbesc cu mama copilului meu. E din ce în ce mai greu să stau aici și nu știu cât mai rezist.

Irisha: Nu-mi explic ce s-a întâmplat, am alunecat, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Îmi pare rău. Presiunea e mare, toată echipa si-a dorit să vorbească cu cei de acasă. Am luat fericirea la șapte oameni, îmi pare rău. Îmi asum, sper să-mi revin. Am învățat din chestia asta.