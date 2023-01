Răzbunarea Shakirei este departe de a fi încheiată! Cântăreața pregătește o nouă „lovitură” pentru Pique și noua lui parteneră, Clara Chia

In articol:

Shakira și-a propus să îl desființeze pe Gerard Pique, după ce a aflat că a fost înșelată o lungă perioadă de timp.

Shakira este pe cale să lanseze un nou atac la adresa lui Pique și a Clarei Chia

După ce a scos o melodie în care îi atacă direct pe fostul fotbalist spaniol și pe amanta acestuia, cântăreața columbiană pregătește o nouă lovitură. Vezi despre ce este vorba!

Shakira este departe de a pune capăt răzbunării, după ce a aflat că a fost înșelată de Gerard Pique. Astfel, după ce a lansat o melodie în care îi atacă fără menajamente pe fostul fotbalist spaniol și pe noua lui parteneră, Clara Chia Marti (23 de ani), cântăreața columbiană pregătește o nouă lovitură.

Mai exact, Shakira se pregătește să lanseze o nouă melodie, în care va face din nou referire la relația cu tatăl copiilor ei și la infidelitatea acestuia, scrie digisport.ro. Artista sud-americană a stabilit și momentul „atacului”, pe 2 februarie, ziua sa de naștere, precum și a lui Pique.

Cei de la Marca scriu că Shakira va cânta noua piesă în colaborare cu Karol G, videoclipul fiind deja înregistrat zilele trecute. Mai mult, pentru producția piesei, cântăreața ar fi lucrat mai bine de 15 ore la rând alături de echipa sa.

Cum a aflat Shakira că Pique o înșală

Cei de la Show News Today au scris că Shakira și-ar fi dat seama că ar putea fi înșelată de Pique după ce a fost surprinsă să observe, absolut întâmplător, că altcineva a mâncat din borcanul ei de gem din frigider, știind că nici Pique, nici copiii nu se atingeau în mod normal de acest produs.

După investigații, artista a realizat că o persoană venea în vila ei, fără să știe, și avea o relație mai mult decât familiară cu Gerard, concret, se simțea ca acasă, și îi mânca și din produsele alimentare.

Apoi, în cea mai recentă piesă lansată, Shakira are o trimitere tot la faza frigiderului și a borcanului de gem, care poate confirma suspiciunea lansată anterior de sursa citată, întrucât unele versuri sună cam așa… „Mestecă și înghite, înghite și mestecă”.

Versurile melodiei în care Shakira îi atacă direct pe Pique și pe Clara Chia

Shakira a pornit o adevărată furtună după ce în urmă cu două săptămâni a lansat o melodie în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap, în care îi atacă direct pe Pique și noua lui parteneră Clara Chia. Iată cum sună versurile „nemiloase”!

„Îmi pare rău, am luat deja un alt avion Nu mă mai întorc aici, nu vreau o altă dezamăgire, Te dădeai mare campion

Dar când am avut nevoie de tine, mi-ai arătat cea mai proastă versiune

Îmi pare rău, dragă, ar fi trebuit să dau afară pisica (n.r.- aluzie la Pique) în urmă cu multă vreme O lupoaică așa ca mine (n.r.- aluzie la piesa She Wolf, lansată în 2009) nu e pentru amatori

O lupoaică așa ca mine nu este pentru tipi ca tine Pentru tipi ca tine Sunt prea bună pentru tine Și de aceea ești acum cu o fată exact ca tine Asta e pentru ca tu să te scandalizezi Mestecă și înghite, înghite și mestecă

Nu mă întorc la tine

Nici chiar dacă plângi în fața mea sau mă implori Am înțeles că nu e vina mea că oamenii te critică Eu doar fac muzică Îmi pare rău că te irită M-ai lăsat vecină

cu soacra Cu presa la ușă și datoriile la Fisc

Ai crezut că m-ai rănit, dar m-ai făcut mai dură Femeile nu mai plâng Femeile fac bani

Ea are un nume de persoană bună E clar că nu e ceea ce pare (n.r. claramente- clar. Joc de cuvinte în care a strecurat numele Clara, al actualei iubite a lui Pique) Ea are un nume de persoană bună Clar este exact ca tine

Pentru tipi ca tine

De la iubire la ură nu este decât un singur pas,

Nu te întoarce aici, fii atent la mine. Fără resentimente, dragă. Îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare.

Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine Ești atât de diferit încât nici măcar nu te pot recunoaște Eu fac cât două de 22

Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo

Ai schimbat un Rolex cu un Casio Tu mergi repede, ia-o mai încet

Mergi mult la sală, dar antrenează-ți și creierul un pic. Sunt fotografiată peste tot Aici mă simt ca un ostatic Mie îmi convine, O să eliberez casa mâine Și dacă vrei poți s-o aduci și pe ea la tine.”, a cântat Shakira în ultima sa melodie, care a strâns în 14 zile peste 213 milioane de vizionări pe YouTube.

