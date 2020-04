In articol:

”Fostul meu iubit, și ne-am despărțit de doar câteva zile, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Adică, am aflat în această dimineață că el este bolnav, iar noi ne-am văzut acum câteva zile, față în față, am stat de vorbă. Nu știam că e bolnav, după ce ne-am văzut mi-am dat seama că nu este potrivit pentru mine și ne-am despărțit. Apoi am aflat că e pozitiv”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Din fericire, Răzvan Botezatu nu a intrat suficient de mult în contact cu fostul iubit, iar relația lor, așa cum a și povestit prezentatorul TV nu a mai durat prea mult, așa că testul lui a fost declarat negativ. ”Lucrurile se întâmplă cu un anumit scop, iar acum, după atâtea emoții mi-am dat seama că trebuie să stau cuminte. Eu am primit rezultatul, sunt negativ, din fericire. Oricum, voi sta, timp de câteva zile, complet izolat, vreau să fiu sigur 100% că nu sunt bolnav și, apoi, dacă văd că nu am niciun fel de simptome, voi intra în contact cu alți oameni Dar, de când am aflat că fostul a fost declarat pozitiv, nu am mai ieșit din casă și mai am de stat, zic eu, măcat 10 zile... Ca să fiu sigur, nu este de joacă... Dar, cea ce mă face să fiu bucuros este că aici, în Germania, văd că lucrurile se mișcă relativ bine, chiar dacă sunt mulți infectați cu COVID-19. Oricum, până nu trece epidemia, nu mă mai întâlnesc cu nimeni, cel puțin nu ”amoros, sau pentru a ne cunoaște. Avem suficient timp după”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit Răzvan Botezatu, chiar dacă este în autoizlare, nu a cerut ajutorul statului german. ”Am niște stocuri, am ce să mănânc, în caz că se întâmplă ceva, cer ajutorul mamei sau al surorii mele. Nu apelez la ajutoru statului, și așa nemții fac minuni pentru cei care chiar au nevoie de asemenea ajutor și, mai mult, plătesc oamenii să stea acasă”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Germania are peste 100.000 de cazuri de COVID-19

Germania este una dintre cele mai afectate țări din Europa de coronavirus, până pe ieri fiind, deja, confirmate peste 100.000 de bolnavi de COVID-19 și peste 1.500 de decese cauzate de noul virus gripal, conform datelor oficiale. De altfel, Germania, ca număr de cazuri, este întrecută doar de SUA, Italia, China și Spania. Cu toate acestea, explică Răzvan Botezatu, situația nu este atât de dificilă în Germania. ”Oamenii de aici sunt chiar pregătiți, spitalele deja aplică protocoalele necesare pentru ca epidemia să fie ținută sub control. Dar este o țară mare, de aceea sunt atât de multe cazuri. Oricum, nemții sunt mai disciplinați, altfel cred că situația era deja un dezastru total”, ne-a explicat Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.