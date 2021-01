Răzvan Botezatu, aventură incredibilă: ”Am simțit că îmi explodează pieptul, abia am mai ajuns în cameră”

Răzvan Botezatu este un adevărat magnet pentru tot felul de probleme și momente cât se poate de dificile, pățaniile lui fiind de adunat și pus într-o carte.

De curând, Răzvan Botezatu a trecut, din nou, printr-o situație limită, fostul prezentator TV fiind, la un moment dat, la un pas de a ajunge pe mâna medicilor din cauza neatenției.

Mai exact, la o petrecere la care a fost invitat alături de amicele sale, Claudia Stoica și Raluca Dumitru, Răzvan Botezatu s-a distrat la maximum. Doar că, la un moment dat, i s-a făcut și sete, cu atât mai mult cu cât băuse deja câteva pahare de vin. ”Nu era prea multă lumină, am văzut câteva sticle de apă pe masă. Mi-am luat paharul, am turnat dintr-o sticlă și am băut. Doar că, după ce am înghițit, am simțit că îmi explodează pieptul. Am confundat apa cu țuica, cu pălinca și băusem fără să îmi dau seama, sec, un pahar plin”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu a fost salvat de Claudia Stoica

Doar că amuzamentul inițial s-a evaporat repede. Simțindu-se din ce în ce mai rău, Răzvan Botezatu a intrat în panică. ”Situația era din ce în ce mai confuză pentru mine, mă simțeam tot mai rău, nu mai puteam respira și m-a luat și o amețeală cum nu am mai simțit vreodată. Eram, ce să mai spun, mai beat decât am fost vreodată, eram lemn. Dar mă simțeam rău, se învârtea totul cu mine, nu mai puteam respira, îmi venea să dau totul afară din mine. Nu mai puteam sta nici pe picioare, am rugat-o, disperat, pe Claudia Stoica să mă ducă în cameră, că eram la hotel. Mă gândeam, la un moment dat, să cer să îmi cheme ambulanța, dar îmi era rușine... Dar simțeam că mor, nu credeam că se poate așa ceva”,ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu vrea să se întoarcă în televiziune

”Dacă îmi vor conveni ofertele din televiziune, mă voi întoarce, cred că am multe încă de oferit pe parte de divertisment, oricum mai multe decât putem vedea, acum, la tv. Am avut niște discuții la nivel de principiu, nu am discutat încă în amănunt producțiile care mi s-ar potrivi.

Razvan Botezatu a avut nevoie de cateva zile sa se refaca dup experienta neplacuta

Când voi avea ceva concret, când voi bate palma cu vreo televiziune, voi anunța și, sincer, voi aduce concepte noi la TV. Oricum, mi-ar plăcea, din nou, să apar la Tv alături de Raluca Dumitru, noi am fost, împreună, un cuplu reușit când vine vorba de divertisment. În plus, ne cunoaștem atât de bine încât știu că am putea improviza momente în care lumea să mai uite de necazurile cotidiene”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.