După ce a distrus o cadă de câteva mii de euro, mândria unui hotel din Timișoara în ceea ce privește amenajările interioare, Răzvan Botezatu s-a îndreptat, ca un uragan, spre celălalt capăt al țării, stațiunea Eforie.

Iar în Eforie, Răzvan Botezatu chiar s-a dezlănțuit, reușind să o facă pe Claudia Stoica, tovarășa lui de năzdrăvănii să înnebunească de nervi.

Plecat la Eforie pentru filmările reality-show-ului său, Răzvan Botezatu a vrut să demonstreze că se pricepe și la alte lucruri și că poate să își câștige banii muncind. Așa că, după ce s-a înțeles cu patronul unei echipe de muncitori însărcinați cu toaletarea copacilor, Răzvan Botezatu s-a apucat de treabă. Dar, curios ca un copil, înainte de a se apuca de lucru, a intrat în mașina care avea o nacelă atașată. Și, normal, s-a jucat puțin la butoane și la manete. Doar că, din păcate, Răzvan Botezatu nu trebuie lăsat să atingă nimic, nu de altceva dar pe ce pune mâna, strică. Lucru care, evident, s-a întâmplat și cu nacela pe care trebuia să se cațere și să lucreze pentru a dovedi că poate să câștige bani. ”Ai stricat NACELA!”, a urlat, aproape plângând, Claudia Stoica, iar patronul care era dispus să îl plătească pe Răvan Botezatu pentru câteva ore de muncă și-a pus mâinile în cap, disperat. A încercat să o repare, dar ”talentul” lui Bote este, cu siguranță, superior oricărei îndemînări tehnice, iar distrugerile făcute depășesc capacitatea unui om obișnuit de a repara ceva stricat de Răzvan.

”Să îmi plătești nacela”, i-a spus patronul ”angajatului” temporar Răzvan Botezatu. Iar vedeta TV a făcut ceea ce știe mai bine când e vorba de distrugeri: a șters putina.

Doar că, în drum spre camera de hotel, pe Răzvan Botezatu l-a apucat pofta de un pepene. Și, cum au găsit un magazin prin apropiere, Răzvan Botezatu și Claudia Stoica s-au apucat să ”Cerceteze” pepenii de acolo pentru a-l alege pe cel mai dulce. Iar după ce i-a ciocănit cu simț de răspundere, Răzvan Botezatu a luat unul în mână, decis să îl cântărească și să îl ducă acasă. Dar, evident, îndemânarea lui - legendară de altfel – s-a dovedit, din nou, factorul hotărâtor, iar Răzvan Botezatu a scăpat pepenele pe jos. Care, așa cum era lesne de bănuit, s-a spart...

”Peste tot unde merg cu tine se strică ceva! Dacă nu e cada, e mașina, dacă nu e mașina, e nacela...”, a țipat Claudia Stoica la Răzvan Botezatu.

”Îmi doream foarte mult să fac ședința asta foto! Am ajuns la hotel, am zis că vreau să facă ședință foto în cada de sticlă”, povestește Claudia Stoica. Și, cu un zâmbet (ne)vinovat, Răzvan Botezatu ”preia” continuarea poveștii. ”Am făcut pozele... Am reușit, ședința foto s-a terminat pe la ora 2.00. La ora 6 dimineața, Claudia primea mesaje pe whats-up...”, povestește Răzvan Botezatu, iar Claudia, expresivă, explica cum a primit vestea că respectiva cadă de baie era... praf.

”Reacția Claudiei a fost pe genul: ”Bote, Bote! Trezește-te, ai spart cada! Bote, unde ai spart-o, cum ai spart-o”. După care, ne-am uitat pe filmări pentru că nu știam cum am spart-o, cine a spart-o. Ultimul care a făcut poze eram eu și cine putea să spargă cada? Doar nu domnișoara de 40 de kilograme de lângă?”, ne-a mai povestit Răzvan Botezatu.