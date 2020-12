”Mi-a fost foarte nașpa”! Mărturisiri cutremurătoare ale unei vedete după ce s-a infectat cu COVID-19

Chiar dacă, la început, a decis să nu spună nimic despre boala prin care a trecut, Răzvan Botezatu a vorbit, totuși, cu WOWbiz.ro despre momentele grele prin care a trecut.

”Am avut COVID-19. Nu voiam să spun nimic, lumea judecă uneori aiurea”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. Cu toate acaestea, pentru că, în ultima perioadă, discuțiile celor care cred că acest virus este, de fapt, o conspirație a ocultei mondiale s-au întețit, Răzban Botezatu a decis să își împărtășească experiența.

Razvan Botezatu a avut COVID si s-a izolat

”Mi-a fost foarte nașpa, m-am simțit foarte rău, foarte slăbit. Nu am ajuns, din fericire, la spital după ce am fost testat și diagnosticat, dar nici mult nu a fost. M-am recuperat, așa simt, dar am trecut prin momente cât se poate de dificile din cauza COVID-19. Am experimentat toate simptomele cu putință și, la un moment dat, chiar mi-a fost frică pentru viitorul meu, mă temeam să nu pățesc așa cum au pățit-o alții, să nu ajung la Urgențe, mă temeam că nu mă mai pot oxigena”, ne-a spus Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, chiar dacă s-a vindecat și, conform teoriei, cel puțin o perioadă este imun, Răzvan Botezatu este decis să se protejeze pe sine și pe cei din jur în continuare. ”O să fiu și mai atent decât am fost până acum. Nu mai plec niciunde fără mască, nici la plimbarea cu cățelul măcar. Trebuie să fim atenți, să ne protejăm, vă zic sincer, la cât a fost de dificilă perioada în care am fost bolnav, nu aș mai risca niciodată așa ceva”; ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu a avut COVID, dar s-a vindecat, din fericire

Răzvan Botezatu, decis să revină în televiziune

”Când am văzut ce e la TV, am decis să o fac, din nou, să mă reapuc de televiziune, să mă întorc pe micile ecrane. Măcar, așa cum sunt eu, nebun, distram oamenii. Acum, în perioada asta extrem de tristă, de pandemie, de scandaluri, de pro și anti mască, de unii care nu cred în COVID, cu bilanțurile alea negre de la ora 13.00, că sute de morți și mii de îmbolnăviți, oamenii au nevoie mai mult ca oricând de divertisment de calitate. Așa că, da, dacă îmi vor conveni ofertele din televiziune, mă voi întoarce, cred că am multe încă de oferit pe parte de divertisment, oricum mai multe decât putem vedea, acum, la tv.

Am avut niște discuții la nivel de principiu, nu am discutat încă în amănunt producțiile care mi s-ar potrivi. Când voi avea ceva concret, când voi bate palma cu vreo televiziune, voi anunța și, sincer, voi aduce concepte noi la TV. Oricum, mi-ar plăcea, din nou, să apar la Tv alături de Raluca Dumitru, noi am fost, împreună, un cuplu reușit când vine vorba de divertisment. În plus, ne cunoaștem atât de bine încât știu că am putea improviza momente în care lumea să mai uite de necazurile cotidiene”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.