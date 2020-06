In articol:

”I-aș spune lui Viorel dă-ți cu reveneală. Vulpiței i-aș spune și ei, dar ea m-ar întreba ”ce e maică aia”, că eu sunt plecată de mult din țară și nu înțeleg, ar trebui să stau să îi explic. Dar nu-i de condamnat, că faata e trecută, e crescută într-un mediu... educație, contează...”, spune Răzvan Botezatu despre cazul Vulpița și cel mai nou scandal pe acest subiect, cel al demisiei asistentei TV Emily Burghelea.

Mai mult decât atât, explică Răzvan Botezatu, demisia bruscă a asistentei Emily Burghelea l-a șocat, mai ales că a văzut-o, în direct. ”Am fost șocat (de demisia asistentei TV Emily Burghelea, n. red). Eu urmăream emisiunea pentru că fac filmulețe funny pentru cei care mă urmăresc pe paginile mele de socializare. În momentul în care am văzut-o pe Emily că în ultimele secunde ale emisiunii a spus ce a spus, am rămas șocat. Nu îmi venea să cred că ceea ce spune e adevărat, am lucrat acolo, în echipa aia...”, mai spune Răzvan Botezatu.

Cu toate acestea, prima lui tentație a fost să nu creadă nimic. ”Prima oară am spus că nu o cred pe Emily. Apoi, a doua zi, ea a adus acele dovezi, acele discuții cu colegii din redacție din care reieșea faptul că Vulpița ar fi bătută și că nimeni nu trebuie să spună lucrurl ăsta și cumva îl acoperă, atunci am făcut alt live și m-am băgat în gura lupului. Atunci am și spus că dacă e vorba de un abuz fizic, atunci să vină poliția, să se autosesizeze și să facă o anchetă. Nu contează că e Viorel, nu contează că e Vulpița, că sunt populari. (...) ”Vulpița este cum este, e o persoană pe care, cred eu, o poți manipula foarte ușor. Pentru că nu are cultură generală, nu a fost la școală, a trăit în mediul în care a trăit, familia, educația pe care a primit-o... Mi se pare că Viorel este cu jumătate de neuron mai deștept decât Vulpița, și atunci Vulpița e ușor manipulată”, a mai spus Răzvan Botezatu în studioul WOWbiz.ro.

În altă ordine de idei, când vine vorba de rolul de asitentă tv al Vulpiței, Răzvan Botezatu e categoric. ”Până la urmă, nu poți, ești televiziune mare... Nu poți să pui chiar pe oricine pe postul de asitentă tv... Una e să o iei pe post de invitată și faci un caz social și alta e să o pui model pentru ceilalți. Fata nu are școală... Nu poți să o pui pe Vulpița pentru că are ea zece mii de like-uri... Oricum, sunt personaje de moment”, explică Răzvan Botezatu.

Emily Burghelea, demisie cu scandal în plin caz Vulpița

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței. „Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând să fie dată în judecată după demisie, fiind, totodată și amenințată cu moartea, ”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie... Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus, pe conturile ei de socializare Emily Burghelea.

Răzvan Botezatu, șocat după dezvăluirile făcute de Emily Burghelea despre Vulpița: ”Viorel trebuie să plătească”

”Vă spun sincer că sunt șocat în aceste momente. Am lucrat în televiziune și am văzut multe la viața mea, însă de această dată sunt șocat. Ceea ce văd în presă, ceea ce văd la televizor sau pe Youtube mă șochează.

Vorbim de un abuz fizic. Un abuz FIZIC și se pare că este ”acoperit” de niște oameni. Nu știm dacă este adevărat sau nu, însă, când toți se războiesc în declarații și care de care vrea să aibă imaginea mai curată, să nu uităm de ea, de Veronica. Dacă această fată a fost supusă unui abuz fizic de atâta timp și nimeni nu a făcut nimic, atunci situația este foarte gravă! Și dacă se dovedește acest lucru, atunci Viorel trebuie să plătească.

Trăiesc și provin dintr-o familie în care, din păcate, am asistat la scene de violență din cauz atatălui meu, Dumnezeu să-l odihnească. Acele violențe din familie m-au marcat și poate că am rămas cu sechele din copilărie. Nu vreau să știu ce este în sufletul Veronicăi dacă acest abuz fizic există”, a spus Răzvan Botezatu în cazul Vulpița - Emily Burghelea.