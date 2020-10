Răzvan Botezatu și-a înregstrat ”reveneala” la OSIM

Viorica și Ioniță de la Clejani fac senzație, zilele acestea, cu piesa ”Reveneala”, interpretată împreună cu rapperul Macanache. Nici o problemă până aici, cu excepția faptului că numele piesei este înregistrată la OSIM de către Răzvan Botezatu care are un business cu haine cu exact aceeași sintagmă.

Botezatu spune că le-ar fi făcut Clejanilor ținutele la clip

Dacă Vioricăi și lui Ioniță li s-a părut, probabil, haios să ia ”o vorbă din mediul online” și s-o folosească într-o piesă de pe urma cărora să facă bani, acest lucru ar putea să-i coste. Mai ales că Bote susține că pe el nu l-a sunat nimeni să-l întrebe dacă e de acord ca brandul înregistrat de el să fie folosit de către altcineva în scopuri comerciale.

Din fericire, Răzvan Botezatu nu pare să fie prea deranjat de faptul că Viorica și Ioniță s-au folosit de ”vorba lui” și nici nu vrea să se îmbogățească profitând de eroarea acestora. Fostul prezentator are doar un singur reproș: dacă l-ar fi sunat, le-ar fi asigurat ținutele pentru clip astfel încât toată lumea să iasă câștigată.

Viorica și Ioniță de la Clejani au folosit ”reveneala” în piesa lor

„Ma bucur ca replica #daticurevenela care a devenit virala prin oameni si pe care o tot folosesc in viata de zi cu zi si in mediul online a devenit sursa de inspiratie pentru toate domeniile. In special cel muzical. Nu pot decat sa bucur ca au folosit replica asta. Cred ca i-a ajutat foarte mult si in promovarea piesei. Puteau macar sa ma sune ca le faceam si tinutele pentru videoclip.”, a declarat Botezatu pentru starpopular.ro.

Reveneala, înregistrată la OSIM înainte de pandemie

„#daticureveneala este o marca inregistrata la OSIM. Am inregistrat-o din luna martie pentru ca am avut destule „lupte“ in online cu aceasta replica care a tot fost preluata de diversi agenti economici in scopuri comerciale in mod abuziv. In rest nu ma deranjeaza daca aceasta replica pe care m-am chinuit sa o fac virala este folosita de oameni, atata timp cat nu imi afecteaza bussines-ul din punct de vedere comercial”, a mai spus Bote pentru sursa citată.

