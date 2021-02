Răzvan Botezatu, petrecere cu haz de necaz: ”Fetele singure au ieșit la restaurant!”

In articol:

Mai exact, recunoaște Răzvan Botezatu, ultimele luni au fost, pentru el, unele pline de... singurătate, el nereușind să lege nicio relație cu un bărbat pe gustul său.

Așa că, pe când toată lumea petrecea în brațele persoanei iubite, Răzvan Botezatu,

alături de amicele sale Raluca Dumitru și Claudia Stoica, au edcis ă iasă la restaurant și să petrecă împreună chiar dacă, între ei, nu este nicio relație de... amor.ne-a spus, râzând, Răzvan Botezatu, iar apoi și-a explicat declarația.

Razvan Botezatu viseaza la un partener de viata

” Adică ce, noi, dacă nu avem iubiți, nu putem să ne bucurăm de luna iubirii, de Ziua Îndrăgostiților? Am văzut la cupluri false și la povești de amor inventate de mi se face rău, așa că, sincer, mai bine ca mine, ca Raluca sau Claudia: singuri, asumați, în așteptarea cavalerului. E adevărat, fiind trei la o masă, era concurența mare, dar...”, ne-a mai spus, amuzat de situație, Răzvan Botezatu.

În altă ordine de

idei, recunoaște Răzvan Botezatu, nici nu prea a avut unde să cunosc pe cine ar trebui.ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu si Raluca Dumitru spera sa se casatoreasca pana la urma

Răzvan Botezatu își așteaptă ursitul

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați. Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață.

Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit.

”În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.