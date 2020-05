In articol:

Văzând că umorul lui nu a avut succes, ba chiar dimpotrivă, Răzvan Botezatu a decis să continue totuși să o ironizeze pe Floricia Dansatoarea, mai ales că ultimele ei ieșiri publice au devenit virale, iar internauții se amuză copios pe seama ei.

”Floricica Dansatoarea m-a amenințat. Când am văzut că mă amenință, am râs și mai tare. I-am și zis că nu mă voi opri din a o ironiza și că, la o adică, doar nu e singura... Vrea scandal? Nicio problemă, îi dau de lucru, voi face cât mai mult postari cu ea, o transform într-o vedetă pe bune”, ne-a spus, râzând, Răzvan Botezatu.

Mai mult decât atât, ne-a explicat el, Floricina Dansatoarea e greu de ignorat în momentul în care o vede cum se comportă atunci când vede o cameră de luat vederi. ”Nu știu dacă e un rol pe care îl face sau chiar așa e ea. Dacă chiar așa e, atunci e grav, deși mi-aș dori să stau puțin pe lângă ea. Cred că aș râde pe săturate dacă aș sta două zile cu ea. Și, normal, aș avea și suficiente subiecte pentru glumițele pe care le fac eu. Iar dacă o să se supere ce va face? Mă va înjura, mă va amenința iarăși, iar eu mă voi amuza și mai și”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Floricica Dansatoare, ieșire ciudată la o emisiune TV

Perioada de auto-izolare ia prins bine celebrei Floricica Dansatoarea. Aceasta și-a schimbat look-ul și a devenit o adevărată bombă sexy. Invitată la o emisiune pentru a-și arăta noile ”dotări” dar și noile mișcări de dans învățate în carantină, Floricica Dansatoarea a reușit să îi uimească pe toți cu ieșirile ei ciudate, la un moment dat fiind pe punctul să leșine de atât de mult efort, prăbușindu-se pe canapea.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.