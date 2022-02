Răzvan Fodor a rămas mut când a auzit ce i-a spus fiica lui! Copila nici nu și-a dat seama ce a putut să zică în public: „Toată lumea zice că ești marțafoi”

In articol:

Răzvan Fodor are o relație specială cu fiica lui și nu se ferește să împărtășească acest lucru și cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Recent, actorul a postat în mediul online o filmare cu Diana, în care micuța i se adresează cu un apelativ surprinzător.

Citeste si: Răzvan Fodor a fost acasă la Adela Popescu, iar ce a urmat a văzut tot internetul! „Nici nu știu dacă să mă simt jignit!” Detaliul făcut public de soția lui Radu Vâlcan

Fiica lui Răzvan Fodor: "Toată lumea zice că ești marțafoi"

Diana, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor, a stârnit amuzamentul celor de acasă, după ce tatăl ei a publicat pe contul personal un videoclip cu micuța. Fără să știe prea bine semnificația unor cuvinte, fetița a început să i se adreseze actorului cu câteva apelative surprinzătoare, care l-au lăsat mut pe bărbat:

Răzvan Fodor și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

"Răzvan Fodor: Diana, mai repetă o dată pentru prietenii lui tati de aici. Cum e tăticul tău?

Diana Fodor: Marțafoi.

Răzvan Fodor: De unde asta? Adică de ce sunt marțafoi?

Citeste si: Marina Voica, în vârstă de 85 de ani, a luat o decizie radicală. Ce are de gând artista- bzi.ro

Diana Fodor: Toată lumea îți zice că ești marțafoi sau panaramă. Nu știu ce înseamnă panaramă, dar dacă este sinonim cu marțafoi, e de bine.

Răzvan Fodor: Și tu crezi că sunt marțafoi și e de bine, nu? Și panaramă, nu?

Diana Fodor: Da.

Răzvan Fodor: Știi că și maică-ta mă face marțafoi!

Diana Fodor: Știu.

Răzvan Fodor: Deci ca părinte așa, ca tătic sunt ok, adică nu e o problemă?

Diana Fodor: Nu e o problemă.

Răzvan Fodor: Ești mândră de tăticul tău, că ai un tătic panaramă?

Diana Fodor: Da.", a fost discuția celor doi, postată pe rețelele de socializare.

Răzvan Fodor, alături de fiica și soția lui [Sursa foto: Instagram]

Sunt pregătiți Irina și Răzvan Fodor să devină din nou părinți?

Irina și Răzvan Fodor nu sunt radicali în ceea ce privește un al doilea copil. Actorul a dezvăluit recent, într-un interviu pentru viva.ro, că el și soția lui s-au gândit de multe ori să îi dăruiască o surioară sau un frățior Dianei, însă niciodată nu a fost momentul potrivit: "Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva.

Citeste si: Ce a făcut Răzvan Fodor, după ce Irina a plecat de acasă?! Până și prietenilor le-a venit greu să creadă: „Party-uri nebune. Să aduc femei?”

Mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare.", a declarat Răzvan Fodor, pentru sursa amintită.