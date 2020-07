In articol:

Răzvan Simion a fost dat în judecată de către compania ENEL Energie Muntenia, furnizor de energie electrică. În dosarul înregistrat pe 28 octombrie 2019, la Judecătoria Sectorului 6, ENEL a figurat drept creditor, iar Răzvan Simion a fost debitor, obiectul procesului fiind încuviinţare executare silită. Decizia a venit rapid, fiindu-i defavorabilă lui Simion. (vezi câți bani câștigă, cu adevărat, Răzvan Simion)

„Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 7775 din data de 27.11.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiilor cuprinse în titlul executoriu menţionat mai sus, prin toate modalităţile prevăzute de lege. Urmărirea se încuviinţează pentru suma ce rezultă din titlu executoriu, precum şi pentru cheltuielile de executare silită. Fără cale de atac. Pronuntat prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 31.10.2019.”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Răzvan Simion a fost dat în judecată: "Era achitat totul la zi"

În 2018, WOWbiz.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Razvan Simion si fosta lui sotie, Diana, au fost dati in judecata de asociatia de proprietari din blocul in care cei doi au locuit prima data in Bucuresti. “Razvan Simion si sotia lui, Diana, apar drept co-proprietari pe listele asociatiei de proprietari a unui bloc din Drumul Taberei. La inceputul lunii iunie, vecinii matinalului i-au dat pe cei doi in judecata pentru restante la intretinere. Actiunea a fost depusa la Judecatoria Sectorului 6, insa primul termen nu a fost inca fixat. Razvan si Diana Simion vor fi citati in calitate de parati”, a relatat WOWbiz.ro.

Pînă la urmă, doar Simion a fost pârât, pentru că, după divorțul de Diana, el a rămas cu apartamentul, în timp ce ea a rămas cu casa din Corbeanca. “In 2016, in momentul in care am divortat, am facut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu sot. La vremea respectiva, eu am renuntat la partea mea de proprietate pe acea locuinta in favoarea lui! Ce sa va spun, era achitat totul la zi, si impozite, si intretinere, si facturi. Altfel NU se putea face partajul!”, a declarat Diana.

Răzvan Simion a fost dat în judecată. El e unicul proprietar al apartamentului

„In concluzie, din clipa in care totul s-a terminat intre noi si am facut intelegerea in fata avocatilor pe baza bunurilor, e ca si cum as fi vandut! Acum, nu mai am absolut nicio legatura cu trecutul. De aceea, va spun clar ca nu trebuie sa fiu chemata in niciun fel de calitate in fata oamenilor legii! Repet, din mai 2016, fostul meu sot figureaza la Finante, sector 6, ca unic proprietar si sunt datoriile LUI din punct de vedere legal! Adevarul este acesta si nu poate fi contestat de nimeni”, a mai declarat fosta soție a lui Răzvan Simion.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit de curând. Problemele între cei doi ar fi apărut la scurt timp după ce prezentatorul tv a fost surprins în compania unei roșcate căreia i-a dus mâncare la pachet. Acesta a postat un mesaj emoționant de despărțire pe pagina lui de Instagram, mesaj pe care l-a șters ulterior. Pasajul pe care l-a șters este: ”Astăzi, Lidia nu mai e fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert pe mine pentru că nu am avut ce să ofer când, poate, ar fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. Și în rest, doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni”, a încheiat Simion. Lidia Buble nu a făcut nicio declarație, până acum, în ceea ce privește separarea de fostul partener.