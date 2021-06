Răzvan Simion, atac la adresa Lidiei Buble?! Ce a putut spune în direct: „De un an și ceva...”

Lidia Buble și Răzvan Simion 12:30, iun 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu un an de zie, după o relație care a durat aproximativ patru ani. Fanii au luat luați prin surprindere de această veste, în contextul în care toți așteptau ca cei doi să se căsătorească.

Ei au continuat să fie prieteni și să se susțină în plan profesional. Celebrul prezentator tv este cel care și-a găsit din nou fericirea alături de o altă persoană.

Relația dintre Răzvan Simion și Daliana Răducan este una pe cât se poate de serioasă. Cei doi au fost împreună la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, unde au întors toate privirile. Recent, prezentatorult tv a făcut niște declarații care ridică semne de întrebare. În cadrul emisiunii pe care o prezintă s-a discutat despre certurile din cupluri legat de vacanțe. Răzvan Simion a mărturisit că el nu se mai confruntă cu problema asta de mai bine de un an de zile, timp în care s-a despărțit de fosta lui iubită.

„Eu de un an si ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg in vacanță”, a spus Răzvan Simion, în direct.

Răzvan Simion și noua lui iubită, Daliana Răducan

Lidia Buble, dezvăluiri emoționante despre Răzvan Simion: „A fost marea mea dragoste”

Chiar dacă au luat-o pe drumuri diferite, Lidia Buble are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit.

În cadrul unei emisiuni online, ea a mărturisit că încă îl mai iubește.

„Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Nu știu dacă se poate să iubești și să te îndrăgostești la modul ăla nebun de mai multe ori. Că după te mai îndrăgostești și iubești e altceva. Te mai îndrăgostești, dar nu dragostea aia mare, dragostea vieții tale poate fi o singură dată, o singură femeie sau un singur bărbat.

Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Așa am simțit eu. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu îl mai iubesc. Da, îl iubesc într-un alt fel și într-un alt mod. Dragostea se transformă”, a declarat Lidia Buble.