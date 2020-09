Răzvan Simion

In articol:

Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu de aproximativ șase ani, însă cei doi îndrăgostiți au decis să își spună adio. La momentul actual, cântăreața nu formează un cuplu cu alt bărbat, dar se pare că fostul ei partener și-a găsit pe altcineva. Răzvan a fost suprins cu o altă femeie!

Răzvan Simion, suprins cu o nouă parteneră

Deși nu s-au despărțit de foarte mult timp, se pare că Răzvan Simion a decis să își găsească alinarea în brațele altei persoane. Prezentatorul de televiziune a fost surprins, la sfârșitul lunii august, alături de o domnișoară brunetă. În acest weekend, pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii în care Răzvan este alături de o femeie, în timp ce se afla la un club.

Răzvan Simion, surprins cu noua iubită

Imaginile au fost postate de către un prieten al vedetei. În videoclip se poate observa cum Răzvan este alături de o brunetă, semn că nu se mai ascunde de nimeni!

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit, după o relație de mai bine de cinci ani de zile. Anunțul a fost făcut de către prezentatorul de televiziune, în urma unui mesaj postat pe Instagram.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia Buble.