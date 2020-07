In articol:

După o lună de la anunțul despărțirii dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, artista pare că l-a uitat pe prezentatorul TV. Ea a vorbit într-un interviu despre ce mesaj i-ar transmite persoanei iubite.

Lidia a mărturisit că i-ar trimite câteva poze cu ei doi și cu locurile unde i-ar plăcea să meargă împreună.

„Probabil, aș trimite câteva poze pe care să le am în telefon cu noi doi și apoi aș începe să caut pe Google tot felul de locuri în care mi-aș dori să ajung”, a spus ea.

Ce conexiune are Lidia Bible cu luna

De curând, artista și-a făcut un tatuaj care simbolizează o semilună. În același interviu, Lidia Buble a vorbit despre relația specială pe care o are cu luna.

„Am fotografiat Luna, nu vă pot arăta acum… eu am o relație foarte specială cu Luna, ca să spun așa. pe lângă faptul că am și o piesă care se numește așa, «La Luna», (…), am și un semn din naștere cu o semilună pe mână (n.r.: arată la mâna stângă), iar pe spate, de curând, mi-am făcut și un tatuaj cu semilună”, a mărturisit Lidia Buble.

Răzvan Simion a fost cel care a făcut publică despărțirea

”O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.”, scria prezentatorul Tv, pe pagina sa de Instagram, în urmă cu o lună.