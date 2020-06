Răzvan Simion regretă despărțirea de Lidia Buble?

In articol:

Despărțirea care a șocat showbiz-ul românesc. Chiar dacă s-a vehiculat deja în presă, Răzvan Simion a postat, duminică seara, o fotografie și un mesaj pe pagina lui de Instagram, prin care a confirmat despărțirea. Fotografia a strâns mii de aprecieri din partea internauților.

Prezentatorul tv pare că regretă acum mesajul postat pe rețelele de socializare. După ce a șters anumite pasaje din descriere, Răzvan Simion a decis să șteargă fotografia de tot de pe contul său. Pasajul pe care l-a șters este: „Astăzi, Lidia nu mai e fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert pe mine pentru că nu am avut ce să ofer când, poate, ar fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. Și în rest, doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni”.

Cu cine și-a petrecut Răzvan Simion seara, înainte de anunțul despărțirii de Lidia Buble! I-a fost alături în fiecare clipă

După multe speculații în presă, Răzvan Simion a decis să posteze un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram în care a anunțat oficial despărțirea de Lidia Buble. Postarea a stârnit mii de reacții din partea fanilor. Amândoi au dat de înțeles că separarea a fost una amicală, iar ei continuă să se susțină.

Însă, înainte să posteze acest mesaj de despărțire, Răzvan Simion s-a aflat în compania fiicei sale. Ea a postat un filmuleț alături de tatăl ei, în timp ce se aflau în mașină și ascultau muzică. Amândoi par foarte fericiți, iar Răzvan profită de ocazie să se strâmbe la cameră și să o facă să râdă pe fiica lui.

Filmarea a fost însoțită și de o descriere: „Party in the house!!! Anyway, car”, alături de un emoji. Restul serii au petrecut-o tot împreună, chiar în seara ăn care Răzvan a anunțat oficial despărțirea de Lidia Buble, el a avut-o mereu pe fiica lui alături. (Citeste si: De ce s-au despărțit Răzvan și Lidia Buble. S-au aflat detalii intime)