Mama fraților Sterp, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată!

Înaintea de Marea Finală Survivor România, Geta s-a pregătit intens să-și susțină fiul, pe Iancu Sterp. Deși nu este adepta machiajului, mama războinicului s-a dus special să-și facă un machiaj profesional. Pentru ca acest look să fie complet, mama fraților Sterp și-a coafat părul în bucle lejere.

Geta a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram, iar propriul ei fiu nici măcar nu a recunoscut-o. Culiță Sterp a lăsat un comentariu la fotografia postată de femeia care i-a dat viață: „Mama, tu ești?”, a fost comentariul lăsat de cântăreț.

Mama lui Iancu Sterp spune adevărul despre relația băiatului ei cu Emy Alupei ”Este alegerea lui...”

Iancu Sterp și-a petrecut ultimele zile cu Emy Alupei, artista pe care a cunoscut-o la Survivor România. Asta, în timp ce iubita lui, Denisa a plecat în Londra.

Au început să apară din ce în ce mai multe zvonuri potrivit cărora Iancu Sterp și Emy Alupei ar avea ceva mai mult decât o relație de prietenie, asta după ce duminică, 7 iunie, cei doi au apărut împreună în noul vlog postat de Iancu pe contul de YouTube. Iancu Sterp a povestit că filmează pentru noul videoclip al lui Emy Alupei, dar apropierile dintre ei i-au dus pe mulți cu gândul la o relație.

Iancu Sterp își petrece timpul cu Emy Alupei, în timp ce Denisa, cea care este încă iubita oficială a tânărului, a plecat în Londra, acolo unde muncește. Astfel se face că au apărut tot felul de zvonuri că Denisa și Iancu Sterp nu mai sunt împreună. Dacă cei doi iubiți care s-au cunoscut la puterea Dragostei nu au vorbit până acum ca să spună dacă mai sunt sau nu împreună, iată că mama lui Iancu Sterp spune adevărul.

Mama lui Iancu Sterp spune că băiatul ei s-a despărțit de Denisa

”Iancu este foarte tânăr, nu a fost în relații cu nimeni. În schimb vorbește cu toate fetele pentru că așa este frumos și acum e timpul lui. Nu are de gând să se lege la cap de acuma”, a răspuns mama lui Iancu.

”Iancu are o grămadă de proiecte, nu stă la oi, nici nu îl țin cu mine acasă. Doar că e un copil care nu vrea să stea ântr-o relație cu nimeni. Dar cu nimeni, ce e atât de gru de înțeles. Este alegerea lui, nu a mea. Are timp peste vreo 5 sau 6 ani să găsească o fată și atunci să se și căsătorească. Eu nu am nimic cu Denisa. Iar ea știe”, a mai spus mama lui Iancu Sterp despre relațiile băiatului ei. (Citeste si: Iancu Sterp s-a mutat la Emy Alupei?! De trei zile doarme acasă la fosta colegă de la Survivor, în timp ce Denisa, iubita lui, e în Londra)