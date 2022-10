Reacția Deliei după ce a fost pusă la zid pentru că nu vrea să devină mamă: „Nu trebuie să lămuresc oamenii”. Artista, deranjată de revolta celor din online

In articol:

Delia a ajuns în lumina reflectoarelor datorită talentului ei, dar de câteva zile este sub lupa criticilor din online din cauza declarațiilor pe care le-a făcut recent.

În cadrul unei intervenții online, prin care a intrat în legătură cu fanii ei, cântăreața a răspuns iar la întrebarea de ce nu vrea să aducă pe lume copii.

Delia: „Nu trebuie să stau să lămuresc oamenii”

Răspunsul ei, ironic sau nu, cum că vrea libertate și că planeta este deja prea populată, nu a fost deloc pe placul celor din mediul online. Astfel că mulți au criticat-o, i-au judecat alegerile și chiar i-au adresat cuvinte dure artistei.

Iar ea, la rândul ei, a tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit.

Direct din vacanță, Delia a ales să se apere și să își spună punctul de vedere referitor la tărăboiul care s-a creat în jurul declarațiilor sale.

Delia spune că în ultimele zile a ajuns să fie în mijlocul unei situații pe care nu o înțelege. Și asta pentru că oamenii îi comentează răspunsul, dar niciodată, de 20 de ani încoace, timp în care a tot fost întrebată de copii, nimeni nu i-a judecat pe cei care au intrat cu bocancii în viața sa personală.

Ea continuă și spune în apărarea sa că răspunsul ei o privește doar pe ea, căci și-a justificat doar propria alegere, ci nu a îndemnat pe nimeni să îi urmeze calea.

„Am senzația că m-am trezit în „Povestea slujitoarei”. Nu înțeleg, îmi dă cu virgulă. Chiar nu înțeleg. Eu am mai vorbit despre chestia asta. De 20 de ani tot vorbesc despre chestia asta. De când mi se pune această întrebare, tot răspund. Dau mereu cam același răspuns. Bineînțeles, uneori ironic, alteori în glumă, că m-am săturat să răspund la aceeași chestie și atunci mai pun puțină sare, puțin piper, dar nu înțeleg de ce… Din punctul meu de vedere, problema nu este acum că nu vreau eu să fac copii, problema este reacția. Asta e o problemă reală. Într-o lume sănătoasă la cap, nu este o problemă să ți se pună întrebări personale, întrebări care țin de intimitatea ta, întrebări care nu se pun, dar este o problemă să răspunzi. Aparent, este o problemă să răspunzi. E o problemă să răspunzi! Jesus! Cum? Adică, dacă mă întrebi, n-aștepți să și răspund? Trecem peste faptul că nu-i normal să mă întrebi despre chestia asta, dar m-am obișnuit cu asta. V-am spus că se întâmplă asta de 20 de ani. Cred că mai mult de 20 de ani. Mă sperie treaba asta. Asta cred că este problema. N-am dat lecții niciodată nimănui, n-am spus oamenilor: „hei, cred că nu-i bine să faceți copii”. Nu! Am răspuns întrebării „dar de ce nu faci?”. Pentru că nu vreau. Simplu”, a declarat Delia pe Instagram.

Mai mult decât atât, sătulă de critici și răutăți, Delia spune că ceea ce a ajuns acum viral a fost un moment la care nu s-a gândit că va crea atâta vâlvă, deși s-a obișnuit cu reacțiile diferite venite din partea celor care o urmăresc.

Și tot cântăreața spune că, deși acum este sub lupa tuturor, nu simte nevoia să își justifice declarațiile anterioare, nu vrea să dea socoteală nimănui pentru viața sa și nici nu cere altora să o urmeze sau să îi asculte sfaturile, fiind conștientă că fiecare individ este diferit, la fel și mentalitatea lui și percepția despre viață.

„ Filmulețul ăla este o captură dintr-un live de pe TikTok, în care primeam această întrebare. „Dar de ce nu faci? Dar de ce nu faci? și am răspuns. Nu a fost un statement pe care l-am făcut, n-a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Oamenii au înregistrat treaba aia și au transmis-o mai departe, unde și-au dat cu părerea o mulțime de oameni, ceea ce nu mă uimește. Fiecare e liber să spună orice. Nu trebuie să stau să lămuresc oamenii. Gândim diferit, avem emoții diferite, valori diferite. Am înțeles asta. Ce n-am înțeles este de ce s-a viralizat neapărat acest video pentru că eu am mai spus chestia asta de nenumărate ori, fix același lucru. Poate lipsa de subiecte, lipsa de content, o fi o lipsă de ceva”, a mai declarat Delia.