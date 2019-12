Corina Drăgulescu, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, și-a refăcut și ea viața. Însă nu a uitat nici de fostul soț, cel cu care a avut o căsnicie cu multe suișuri și coborâșuri.

După ce wowbiz.ro a prezentat ieri, în exclusivitate, imagini cu Marian Drăgulescu și cea care pare a fi noua lui parteneră de viață, replica a venit imediat și de la fosta soție.

Corina Drăgulescu nu s-a lăsat mai prejos și, după ce a văzut că fostul soț apare zâmbitor la masa de Crăciun în familie, alături de o nouă femeie, l-a prezentat și ea lumii pe noul bărbat din viața ei.



Și nu oricum, ci în cele mai tandre ipostaze posibile. Corina s-a fotografiat în brațele noului iubit. Îmbrăcați în haine de Crăciun, fosta doamnă Drăgulescu s-a sărutat în repetate rânduri cu bărbatul, în fața camerei foto.

Imaginile au ajuns imediat pe rețelele de socializare.

Marian Drăgulescu a trecut prin două divorțuri

Primul divorț zbuciumat din viața lui Marian Drăgulescu a fost cu prima lui soție, Larisa. Cei doi au împreună și un copil. După 11 ani de certuri și neînțelegeri, chiar și după ce au divorțat, cei doi au decis să se împace de dragul copilului.

Cei doi foști soți nu formează un cuplu, dar, de dragul copiilor, au o relație mult mai bună decât atunci când au semnat actele de divorț.

„A avut loc un campionat naţional de juniori la Reşiţa şi a concurat şi băiatul meu, Richard Alexandru. M-am dus să-l susţin, am şi arbitrat la acel campionat naţional. Şi Larisa a pus o poză în care invita lumea să vină la Sala Polivalentă din Reşiţa să susţină viitorii campioni. Au început mesajele… Lumea a început să ne felicite că *Bravo, bine că v-aţi împăcat!*, *Vă stă bine împreună*… Eu atât spun! Am rămas prieteni şi împreună avem grijă de copii. Atâta tot. Ce a fost de consumat s-a consumat în perioada în care am fost împreună. Mai mult decât atât nu se pune problema”, a declarat Marian Drăgulescu în cadrul unei emisiuni de televizune.

Istoria s-a repetat și câțiva ani mai târziu, după ce gimnastul a divorțat și de Corina.

Divorțul a avut loc anul acesta și a fost unul pașnic. Marian și Corina s-au prezentat în fața unui notar și au semnat actele, apoi au pornit pe drumuri separate.