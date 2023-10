Reacția lui Liviu Ciobotariu după a cincea înfrângere la rând suferită de Sepsi! Portarul covăsnenilor a răbufnit și el

In articol:

Golul victoriei gazdelor a venit din partea lui Dan Nistor, care a reușit să transforme în minutul 82 o lovitură de pedeapsă pe care tot el a obținut-o, în urma unui fault comis de Bogdan Oteliță. Ambele echipe și-au trecut în cont câte o bară, „studenții” în minutul 34, prin șutul lui Robert Silaghi, iar covăsnenii în minutul 75, prin șutul lui Gabriel Debeljuh.

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a atins un nou prag, bifând a 250-a partidă ca antrenor în prima ligă a României, cu un palmares de 96 victorii, 63 de remize și 91 de înfrângeri.

Reacția lui Liviu Ciobotariu după performanța negativă

Antrenorul de pe banca tehnică a covăsnenilor a vorbit în finalul partidei despre perioada critică pe care echipa sa o traversează, explicând că accidentările au contribuit masiv la rezultatele slabe obținute în ultimele etape.

„A fost un joc echilibrat, nici U Cluj nu a avut multe șanse, dar asta nu ne avantajează cu nimic. Ca posesie, cei de la U Cluj au stat mai bine decât noi.

Am fi avut această șansă dacă am fi marcat la ocazia pe care am avut-o la 0-0. Când lucrurile nu merg, nu ai nici șansă, nici noroc. Este o situație delicată. Cei care iubesc această echipă sunt supărați, dezamăgiți. Suntem conștienți, facem tot ce e posibil să ieșim din această situație. Trebuie să recuperăm din jucătorii pe care îi avem indisponibili, această pauză a venit foarte bine pentru mine, pentru noi.

Nu există așa ceva. Jucătorii sunt dezamăgiți, supărați, nu mai au moral, nu mai au încredere în ei, dar este normal după ce pierzi cinci meciuri consecutive. Dar grupul este unit, așa a fost dintotdeauna.

Pe început de campionat am avut tot lotul la dispoziție și s-a văzut acest lucru, după meciul de la Craiova au apărut problemele. Astăzi am avut pe bancă trei-patru copii, dar asta nu e o scuză. Trebuie să redresez corabia”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei.

Declarațiile goalkeeper-ului din poarta lui Sepsi

În finalul meciului, Roland Niczuly, portarul lui Sepsi, a concluzionat și el soarta meciului, trăgând un semnal de alarmă după contraperformanța echipei sale.

Portarul a subliniat că echipa sa are ca principal obiectiv clasarea pe un loc de play-off, acesta fiind încă realizabil, luând în considerare faptul că Sepsi și Hermannstadt, echipa de pe poziția a șasea, sunt despărțite doar de patru puncte.

„Ne-am propus clasarea în primele șase, dar au venit aceste rezultate. Dacă nu ne dăm seama toți din vestiar că între succes și dezastru este o linie foarte subțire în sport, suntem în pericol. Jocul nu ne dă speranță. Am avut și anul trecut patru rezultate negative, am avut neșansă. Trebuie să reglăm lucrurile foarte repede, timpul nu ne așteaptă și pierdem contactul cu primele șase. Dacă nu începem să adunăm puncte de la următorul meci, ne va fi foarte greu să revenim acolo.

Normal că mă așteptam la altceva. Aveam o posesie foarte mare, dacă ne uităm la clasament, clasamentul vorbește. Suntem al doilea sau al treilea cel mai slab atac. Este foarte puțin de la o echipă ca Sepsi. Nu putem vorbi în acest moment nici de primele șase, ne aflăm mai aproape de retrogradare”, a spus Niczuly, după meciul de la Cluj.