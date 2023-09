Roland Niczuly, portarul lui Sepsi, a reacționat după ce nu a primit selecția la națională pentru dubla cu Israel și Kosovo: „Respectăm deciziile luate de selecționerul României”

In articol:

Sepsi OSK s-a impus luni seară, 4 septembrie, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad, scor final 1-0, într-un meci ce conta pentru runda a opta din Superliga României. Ca în fiecare moment de la începutul noului sezon, căpitanul gazdelor, Roland Niczuly,

a avut o evoluție ca la carte, fiind sigur pe el. Fostul portar al celor de laare un start de campionat senzațional pentru tupa lui, având meciuri foarte bune chiar și în, competiție în care Sepsi a fost aproape de faza grupelor, fiind eliminată în play-off de formația Bodo/Glimt, 2-2/ 2-3.

Pentru cele două partide din preliminariile EURO 2024, Edwards Iordănescu, selecționerul României, nu l-a inclus în lot pe Roland Niczuly și i-a convocat pe Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Marian Aioani.

Roland Niczuly a reacționat după ce nu a primit selecția la națională pentru dubla cu Israel și Kosovo

Portarul formației din Sfântu Gheorghe a dat dovadă de diplomație când a fost întrebat despre subiectul neconvocării sale la națională.

„Respectăm deciziile luate de selecționerul României și cu siguranță cât vom juca fotbal ne vom gândi cu toții la națională, e un vis pentru toată lumea să se afle acolo”, a declarat Niczuly, la finalul partidei cu UTA.

Roland Niczuly e neconvocat de selecționerul Edward Iordănescu deși a încasat doar două goluri în acest sezon. Târnovanu a primit cinci goluri, Moldovan 10 goluri și Aioani 14 goluri.

Florin Tene: "Niczuly este unul dintre cei mai în formă portari din campionat"

Fostul portar Florin Tene a ținut să îi evidențieze calitățile lui Roland Niczuly, un portar pe care-l cunoaște de mai mulți ani.

„Am avut timp să văd foarte multe meciuri din campionatul românesc. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cei mai în formă portari este Roland Niczuly. I-am văzut ultimele patru-cinci meciuri, mi-a plăcut enorm. E într-o formă foarte bună, dă o siguranță foarte bună. Eu îl cunosc de când era copil.

Am fost la Petrolul Ploiești cu Mircea Rednic, într-o perioadă în care erau Bornescu, Hamutovski și era și el. Era copil pe vremea aia, mi-a plăcut de atunci de el. L-am urmărit, acum are o formă foarte, foarte bună. Echipa are un parcurs bun și datorită portarului. Dacă un portar urcă și coboară cu forma lui sportivă, cam și echipa e la fel.

Când portarul e echilibrat, echipa e echilibrată. Habar n-am de ce n-a fost chemat la națională, eu doar vorbesc din ce văd” , a declarat Florin Tene.

Nicszuly a acumulat aproape 200 de meciuri în prima ligă a României, însă nu a beneficiat de o convocare la echipa națională până acum.

Florin Tene a stat în poarta celor mai mari echipe din Romania: Steaua, Dinamo și Rapid. El a câștigat un titlu de campion al României cu Dinamo și două Cupe ale României, cu Gloria Bistrița și Steaua. Pentru echipa națională a adunat doar șase selecții.