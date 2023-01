Reacția lui Mircea Badea, după ce trei colegi de trust l-au jignit dur, în mod public. Declarația prezentatorului este surprinzătoare: „Eu sunt pentru libertatea de exprimare”

In articol:

Mircea Badea este cunoscut întregii țări ca om de televiziune, dar și ca unul dintre cei care nu se feresc să își spună punctul de vedere în orice circumstanță.

Acum, însă, a ajuns în centrul unei situații deloc plăcute, dar nu pentru că el și-a spus punctul de vedere, ci pentru că alții l-au luat pe el în vizor.

Mircea Badea nu reacționează la replicile dure ale colegilor

Trei comedianți cunocuți, în cadrul unui podcast, l-au pus pe Mircea Badea la colț, l-au caracterizat, iar apoi, neplăcându-le felul prezentatorului de a fi, au trecut la o serie de înjurături.

Cei care l-au înjurat în spațiul public pe realizatorul TV sunt chiar Teo, Vio și Costel, colegii săi de trust.

Chiar și așa, însă, asta nu i-a împiedicat să facă din numele și persoana Mircea Badea un moment de umor presărat cu injurii.

Și cum totul circulă repede, episodul cu cei trei comedianți a ajuns și la Mircea Badea. Prezentatorul spune că a fost ”bombardat” de o serie de mesaje care-l îndemnau să arunce o privire la ceea ce s-a spus despre el în online.

Moment despre care, spune Badea, nu l-a surprins deloc și nici nu se declară supărat pe Teo, Vio și Costel. Și asta pentru, după cum spune chiar Mircea Badea, toată lumea are dreptul la libera exprimare.

Astfel că, chiar el fiind un mare susținător al acestei idei, Mircea Badea declară că nu se arată afectat ori interesat de ce zic alții despre el.

Fie că este vorba de un cunoscut, de un coleg sau chiar de membru al familiei, partenerul lui Carmen Brumă subliniază că nu pune nimic la suflet din ceea ce se spune ori se scrie despre el.

Ceea ce face ca între el și cei trei comedianți să nu există acum nici urmă de vreun conflict, în ciuda răutăților pe care jurații show-ului de umor le-au spus la adresa prezentatorului.

„Vreau să fac public un anunț. Mi-a bâzâit telefonul în continuu azi, de la colegii din trust. Toți mi-au zis că dacă am văzut cum unii mă înjură, că nu e posibil așa ceva, că să mă uit. Eu habar n-aveam. Mi-au trimis linkul, m-am uitat și eu. Am văzut că mă înjură în toată regula, cu mu.., cu pu… Acum vreau să fac public un anunț. Nu mă interesează. Eu sunt pentru libertatea de exprimare, așa că nu mă interesează cine mă înjură. Dacă e de la (nr. trust-ul unde lucrează) sau de la mine din casă… să fie sănătos. Atât am avut de spus pe acest subiect”, a spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii pe care o realizează.