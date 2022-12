„Eram șomer și muritor de foame” Mircea Badea a trecut prin momente grele! A povestit exact ce a pățit: „Era să mor de foame”

In articol:

Mircea Badea se numără printre cei mai apreciați prezentatori TV de la noi din țară și este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Deși mulți dintre admiratorii lui credeau că viața sa este doar lapte și miere, ei bine, în realitate, însă, lucrurile stau diferit, asta pentru că a avut perioade grele, mai ales atunci când a fost șomer.

Astfel, Mircea Badea și-a deschis sufletul în fața fanilor lui și a povestit exact momentele prin care a trecut atunci când își căuta loc de muncă și nu știa ce să mai facă pentru a duce un trai decent.

Citește și: Carmen Brumă, nevoită să se mute de urgență din apartamentul în care locuia cu fiul și partenerul său! Au părăsit locuința în grabă: „A trebuit să facem față”

"Eu la 30 de ani, deci de ziua mea, clar eram șomer și muritor de foame. A fost horror! Am avut multe perioade cu adevărat oribile din multe puncte de vedere. Unele din motive exterioare, altele din motive interioare. Adică aș putea, dacă aș ști să scriu și m-aș pricepe la treaba asta, aș putea să scriu niște tratate despre demonii interiori. Cum era să mor de foame și să te cunoască toată lumea? Nasol! Vreau să spun că cercetam rubricile pe vremuri cu locuri de muncă. De altfel, pentru mine n-a fost ceva nou, pentru că eu mai murisem de foame și când făceam matinal cu doamna Teo Trandafir. Noi am vrut să ne angajăm, deci să ne luăm un al doilea serviciu. Aveam 3 ore de matinal, cum s-ar spune mai nou, matinalul de dimineață și ne-am gândit bă, restul zilei ce facem? Să muncim dracului, să mâncăm. Și am fost și ne-am depus CV-uri pe vremea aia, de la firme auto, inclusiv la firmele de telefonie mobilă să ne angajăm la call center. Nu ne angajau pe nicăieri, să ne înțelegem. Adică am încercat în cel puțin 20 de locuri și am ajuns și la brațele de muncă, adică la Oficiul Forțelor de Muncă, sector nu mai știu care și am depus acolo, ne-au luat ăia în evidență. Făcusem asta și a fost un eșec total. Adică nu ne-a angajat nimeni. Ne-au chemat la câteva interviuri, dar acolo cred că nu ne-am calificat", a spus Mircea Badea, precizând că a fost șomer un an de zile.

Citeste si: Feli și iubitul ei, Cătălin, s-au despărțit de Crăciun: „Vreau să intru în noul an curată și fără secrete”- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

Mircea Badea nu a mai băut apă de 30 de ani

În urmă cu ceva timp, Mircea Badea a făcut o serie de declarații, care fără doar și poate, i-a luat prin surprindere pe toți.

Reacția neașteptată a lui Mircea Badea, după ce Delia a declarat că nu își dorește copii: "Decizia de a face un copil este egoistă"

Prezentatorul a spus că nu a mai băut apă de mai bine de 30 de ani, asta pentru că a înlocuit-o cu o băutură mult mai nesănătoasă, respectiv energizant.

„Eu beau căldări de energizante pe zi și mă culc. Eu nu vă spun să faceți ca mine, Doamne ferește! Beau căldări de energizante de peste 25 de ani. Eu când citesc astfel de știri, mă întreb cum de mai sunt pe planetă.(...) Nu contest știrile care spun că mor tinerii din cauza energizantului, dar eu beau cisterne în fiecare lună. De-asta nici nu am bani, că astea costă. Nu trebuie să faceți ca mine. Nu fac o pledoarie pentru energizante. (...)Mai vorbesc ocazional cu câte un doctor și îi zic că nu beau apă. Se uită la mine mirat: „Poftim?! Nu beți apă?! Nu este bine, trebuie să beți apă”. Și eu îi zic: „Nu am băut apă de 30 de ani”. Mai beam apă când făceam sport, dar în rest, nu”, a spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii TV pe care o prezintă.

Mircea Badea [Sursa foto: Instagram]