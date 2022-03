Reacția lui Raed Arafat, după incendiul puternic de la centrul comercial din București: ”Fiind o clădire pe structură metalică, există un risc de prăbușire”

In articol:

Un centru comercial din sectorul 5 al Capitalei a luat foc marți după-amiaza, fiind degajări mari de fum în zona Calea 13 Septembrie. Fapt pentru care s-a dat alarma în București.

O întreagă clădire a fost mistuită de foc, însă pompierii ajunși la fața locului au reușit să țină flăcările sub control, astfel că acestea nu s-au extins și la blocurile din jur.

Incendiu Prosper

Raed Arafat: „Riscul de propagare este aproape de zero”

Însă chiar și așa, conform mesajul RO ALERT primit de bucureșteni, acestora li s-a indicat să evite zona, bucăți din complexul comercial căzând pe trotuar, să permită accesul mașinilor de intervenție, să închidă geamurile, ba chiar, unii au și fost evacuați din clădirile vecine. Din calea flăcărilor, și cei ce se aflau în centrul comercial au reușit să fugă, fără să existe astfel victime în urma declanșării incendiului.

Însă, conform șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, deși spune că situația este sub control, menționează că în continuare există riscul ca întreaga clădire a centrului comercial să se prăbușească, tocmai de aceea pompierii își desfășoară activitatea cu mare prudență.

”Acum câteva minute am vorbit cu inspectorul-șef al ISU București-Ilfov. Situația este sub control. Riscul de propagare este aproape de zero. Victime până acum nu avem, dar va fi verificată întreaga clădire. Fiind o clădire pe structură metalică, există întotdeauna un risc de prăbușire după un astfel de incendiu și de aceea pompierii sunt extrem de atenți la el și pentru asta au lucrat într-un mod mai defensiv. Vor continua să intervină până lichidează incendiul și până ne asigurăm că zona este în siguranță. Continuăm recomandarea care s-a dat și prin RO-ALERT, ca oamenii să nu vină în zona respectivă, să ocolească și cei care au fost sau sunt expuși fumului să închidă geamurile și să nu iasă se se expună direct fumului până se controlează și până dispare acest risc”, a declarat Raed Arafat, conform Antena 3.

În acest moment, la fața locului, intervin pentru lichidarea incendiului, aflat sub controlul pompierilor, 43 de autospeciale, precum: 27 de autospeciale de stingere, 6 autoscări, 2 echipaje de descarcerare și 8 ambulanțe. De menționat este faptul că până la acest moment nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.