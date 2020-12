In articol:

Aseară a avut loc semifinala ”Chefi la cutițe” din sezonul 8 și s-au ales finaliștii. Care a fost reacția lui Sorin Bontea după ce s-au calificat doi concurenți din echipa dungilor în marea finală, ”Chefi la cuțite” , vei afla din rândurile următoare.

Cei trei finaliști ai show-ului culinar sunt: Roxana Blenche din echipa lui Florin Dumitrescu și Ionuț Belei cu Maria Șandru din echipa lui Chef Bontea.

Reacția lui Sorin Bontea după ce s-au calificat doi concurenți din echipa dungilor în marea finală, ”Chefi la cuțite”

Primul concurent din echipa dungilor care a intrat în finală este Ionuț Belei. Chef Sorin a sărit în sus de bucurie și a declarat la testimoniale că Ionuț merita să ajungă aici.

”Da, normal, merită să fie în finală. A gătit bine pe tot parcursul competiției. Și-a făcut treaba așa cum merită să își facă treaba un cuțit de aur și a respectat blazonul, bravo lui!”, a spus Chef Bontea după ce Ionuț Belei a fost anunțat finalist.

Deși Maria Șandru și Paul Maxim au avut același punctaj, Chef Dumitrescu a ales-o pe Maria șă ajungă în semifinale.

”Eu nu pot decât să mă bucur. Mă bucur pentru Maria în primul rând că a luptat cum a știut ea mai bine ca să ajungă până aici și uite că a reușit. Îmi pare rău pentru Paul, dar mă bucur pentru ai mei. Să ai doi oameni în finală, înseamnă că fac ceea ce trebuie. Asta este rolul meu aici, de fapt, să duc cât mai mulți oameni în semifinale și cât și cât mai mult posibil în finală.”, a spus Chef Bontea, după ce a aflat că doi oameni din echipa lui sunt finaliști.

După semifinala show-ului culinar, Sorin Bontea a postat un mesaj pe rețelele de socializare, fiind mândru că doi dintre concurenții săi au ajuns în finală.

”Sunt mândru să am doi oameni în finală. A fost un sezon care a ridicat mult ștacheta, cu concurenți extrem de talentați în bucătărie, fie că vorbim de bucătari profesioniști sau de pasionați. Bravo, Ionuț! Bravo, Maria! Ne vedem în FINALĂ.

Felicitări tuturor concurenților!”, a scris Chef Bontea pe rețelele de socializare.

Ionut Belei, finalist echipa dungilor[Sursa foto: Instagram]

Reacția lui Ionuț Belei după ce a aflat că este finalist

Ionuț Belei a radiat de fericire după ce a ajuns în finala ”Chefi la cuțite”.

”Sunt încântat că am făcut parte din echipă, sunt foarte fericit că am ajuns până aici. Îi mulțumesc lui Chef Sorin, tot respectul că m-a ales și mi-a dat șansa cu un desert să intru în echipe direct și să îmi dea cuțitul de aur și cred că i-am demonstrat că a meritat să fac parte din echipa lui.”, a spus Ionuț Belei la testimoniale, după ce a aflat că este finalist.

Tânărul a scris un mesaj despre Chef Sorin pe rețelele de socializare și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

”Inainte de a fi chef este un om de milioane! Va multumim ca am ajuns in finala!”, a scris Ionuț Belei pe rețelele de socializare, fâcând referire la Chef Bontea.

Maria Sandru, finalista echipa dungilor[Sursa foto: Instagram]

Reacția Mariei Șandru după ce Chef Florin a ales-o să intre în finală

Maria Șandru a fost la egalitate cu Paul Maxim, dar prin decizia juraților a ajuns în finala ”Chefi la cuțite”.

”Față de alții eu sunt mai jos, eu am fost tot timpul legată, eu nu am avut timp să mă duc în toată lumea să îmi fac atâta experiență. E ceva wow faptul că eu și Paul suntem la egalitate, ce vrei mai mult”, a spus Maria Șandru când a aflat că are același punctaj ca Paul Maxim.

Chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o trimite pe Maria în finală.

”Nu mai am glas să urlu, nu mai pot de fericire”, a declarat Maria Șandru, după ce a aflat că este finalistă.

Ce i-au transmis fanii lui Sorin Bontea

Chef Sorin Bontea a primit sute de reacții și comentarii pe rețele de socializare după ce s-au anunțat finaliștii din sezonul 8 ”Chefi la cuțite”. Unii dintre internauți nu sunt mulțumiți de alegerea finaliștilor, iar alții îl felicită pe Bontea și pe concurenții lui.

”Nu e corect, Cătălin trebuia să aibă om in finală, atunci lupta ar fi fost corectă. Păcat...”, i-a scris un internaut lui Chef Bontea.

”Îmi pare rău de Chef Sorin ca va fi jignit din cauza faptului că este Maria în finală! Mult succes Ionuț! Sper să câștigi tu că ai fost cel mai bun până la sfârșit!”, spune alt internaut.

”Felicitări! Deși mulți așteptau finala între Ionuț, Roxana și Cristi, Cristi nu a reușit să facă azi cele mai bune farfurii. Iar decizia lui Florin a fost una corectă având în vedere punctajele din individuale unde Maxim a și fost eliminat. Iar la ultima probă jurizată de ei, Maria a luat 15, iar Maxim 10. Ne place Maria sau nu (mie deloc), a gătit bine și a fost punctată în așa fel încât a ajuns in finală. După mine bătălia se dă între Ionuț și Roxana. Îmi plac foarte mult amândoi, au avut farfurii foarte bune, cel mai bun să câștige, însă parcă îmi doresc mai mult Ionuț pentru că...Sorin Bontea!”, i-a scris o admiratoare lui Sorin Bontea.

”Bravo chef!!!! Si respect chefului Florin pt cum a ales al treilea finalist ...din 3 probe din semifinala cel care a castigat doua a mers mai departe. Cea mai the best alegere. ca acum amandoi ai dv vor fi sabotati ...asta e alta poveste . Felicitari inca o data!!!!”, a reacționat alt internaut.

”Mă bucur foarte tare chef Sorin Bontea pt dumneavoastră !!! Sper să câștige Ionuț acest concurs pt că merită. De la începutul concursului a făcut cele mai frumoase farfurii și gustoase. Succes Ionuț și Chef Sorin Bontea”, i-a transmis o fană lui Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea[Sursa foto: Instagram]

Reacția lui Sorin Bontea după mesajele primite de la fani

Sorin Bontea a fost destul de criticat de fani după semifinala ”Chefi la cuțite” care s-a disputat seara trecută. Cheful a reacționat pe rețelele de socializare și le-a răspuns fanilor la întrebări și critici.

”Pentru că sunt prea multe întrebări și comentarii, o sa încerc să răspund la ele aici:

1. Într-o competiție de gătit, farfuriile sunt cele care vorbesc. Indiferent ce afinități avem, de cine ne place sau nu, noi jurizăm farfuriile care ne vin în față, fără a ști ale cui sunt.

2. Sunt un om de echipă, bucătăria este în general o muncă de echipă și îmi susțin oamenii care muncesc alături de mine. Nu cred că fair-play înseamnă să renunți la ei din teama de a fi judecat.

3. Atât eu cât și Cătălin am luptat pentru oamenii noștri, așa cum cred că ar face oricare dintre voi, iar Florin a ales în funcție de statistici, de notele obținute, fără pic de subiectivism.

4. A fost un sezon cu concurenți extrem de buni, foarte talentați, cu un nivel de competiție nemaîntâlnit până acum la Chefi la cutite.

Succes finaliștilor! Ne vedem diseară!”, a scris Bontea pe rețelele de socializare.