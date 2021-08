Reese Witherspoon este cea mai bogată actriță din lume. Cum a reușit "Blonda de la Drept" să adune averea fabuloasă

Reese Witherspoon este cea mai bogată actriță din lume [Sursa foto: Captură YouTube] 18:28, aug 11, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Forbes titrează că Reese Witherspoon este cea mai bogată actriță din lume. Pe lângă încasările din proiectele sale ca actriță, ea câștigă bani și din compania de media pe care o deținea.

Reese Witherspoon, cea mai bogată actriță din lume. Iată ce sume are în conturi

Cum a reușit "Blonda de la Drept" să adune averea fabuloasă[Sursa foto: Captură YouTube]

Actrița deține acum 400 de milioane de dolari, estimează Forbes, în urma știrilor de luni dimineață că o companie media susținută de Blackstone cumpără acțiuni majoritare la compania sa de producție Hello Sunshine.

Noua firmă media, care va fi condusă de foștii executivi Disney, Kevin Mayer și Tom Staggs, a cumpărat investitori existenți în Hello Sunshine, inclusiv AT&T și Emerson Collective, de la Laurene Powell Jobs, precum și o parte din miza Witherspoon.

Actrița Reese Witherspoon va păstra o participație de cel puțin 18% și va colecta aproximativ 120 de milioane de dolari, după impozite, din vânzarea a aproximativ jumătate din acțiunea sa preexistentă de aproximativ 40% din companie.

Restul averii sale este legat de câștigurile ei (după impozitare) din cariera ei de 30 de ani ca actriță și producătoare de succes.

Averea fabuloasă a actriței din celebrul film "Blonda de la Drept"

Reese Witherspoon, cea mai bogată actriță din lume[Sursa foto: Captură YouTube]

Reese Witherspoon este una dintre cele mai scumpe vedete de la Hollywood. Câștigă cel puțin 1 milion de dolari pe episod pentru munca ei de televiziune. Ea primește 1,2 milioane de dolari pe episod pentru producerea și rolul în The Morning Show de la Apple TV+, potrivit unor informații din industrie. La acestea se mai adaugă milioane în plus pentru roluri de film.

În 2012, ea a fondat Pacific Standard, care a produs filmele Wild and Gone Girl. În 2016, eforturile sale de producție s-au transformat în Hello Sunshine. Compania are o serie de proiecte în dezvoltare, inclusiv viitoarea serie Netflix From Scratch, cu Zoe Saldana în rol principal, și The Last Thing He Told Me de la Apple TV+, cu Julia Roberts.