„Regii TikTok-ului”

Alexandra și Ionuț Bodi, unii dintre cei mai urmăriți români de pe platforma TikTok, au dezvăluit la televizor cum a început povestea lor de dragoste. În cadrul unei emisiuni, cei doi îndrăgostiți au arătat că fac echipă bună împreună.

Mai mult, Alexandra a dorit să demonstreze că este o gospodină bună și îi pregătește doar mâncare gustoasă soțului ei. Astfel, i-a invitat pe toți fanii săi în bucătărie, unde i-a gătit lui Ionuț friptură, mămăligă și o salată.

„Bună ziua! Acum am scos carne la dezghețat că intru imediat, după ce se dezgheață, în bucătăria mea. Aici am niște carne pentru friptură. Vă aștept cu mare drag în bucătăria mea. Fac o tocăniță foarte, foarte bună. Și o mămăliguță cu salată de roșii și castraveți”, a spus Alexandra Bodi.

Alexandra și Ionuț Bodi

Alexandra și Ionuț Bodi din Mureș se înțeleg de minune, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber din fiecare apariție de pe TikTok. Deși au primit multe comentarii negative de-a lungul timpului, cei doi continuă să facă ce le place și să împărtășească cu internauții cele mai frumoase momente din viața lor.

„Regii TikTok-ului” s-au cunoscut pe Internet

Cuplul a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul unei emisiuni televizate. Alexandra Bodi a mărturisit până și apelativul cu care-și alintă soțul în fiecare zi. Femeia îl numește „iubirea mea”, semn că dragostea este mare între cei doi, deși a trecut mai bine de un an de la căsătorie.

Cei doi au început să vorbească pe Internet, iar ulterior s-au și căsătorit. Alexandra și Ionuț Bodi locuiesc într-o singură cameră alături de fetița femeii.

„Suntem soț și soție. Ne-am cunoscut pe Internet. Înainte cu un an am vorbit pe Facebook, nu prea țineam legătură și după un an am început să ținem legătura mai serios. (...) Ne-am căsătorit anul trecut”, a declarat Alexandra Bodi, la televizor.