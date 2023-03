”Regret lacrimile de atunci” Simona Gherghe, la un pas de a-și îndepărta mama de ea și de cei doi copii. La ce gest a vrut vedeta să recurgă, după ce a născut?

In articol:

Simona Gherghe a fost mereu o răsfățată a părinților, în sensul că tot timpul a fost ajutată, sfătuită, îndrumată și susținută de aceștia.

Chiar și când a ajuns la maturitate și și-a făcut familia sa, prezentatoarea și-a avut mereu părinții în dreapta sa.

Simona Gherghe, la un pas de a-și îndepărta mama de ea și de cei doi copii [Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe și mama sa au o relație specială

Însă, deși relația cu ambii părinți este bună, atunci când vine vorba de mama sa, ei bine, lucrurile sunt la superlativ.

Chiar și așa, însă, Simona Gherghe recunoaște că a avut un moment în viață în care și-a supărat teribil mama și pe care-l va regreta toată viața.

Imediat ce a adus-o pe lume pe Ana, cum mama i-a venit în ajutor, după două luni, Simona Gherghe a decis că ar fi mai bine ca femeia să se întoarcă la ea acasă, iar ei să angajeze o bonă.

Iar de la acest gând și până la lacrimile amare care au curs din ochii mamei vedetei a mai fost doar un pas, pe care vedeta spune că nu și-l va ierta niciodată.

”Am supărat-o o dată când am născut-o pe Ana. Cred că avea Ana vreo două luni. M-am apucat eu să spun că de fapt ar fi mai bine să vină o bonă cu noi și că mamaie să meargă la ea acasă. A luat-o foarte personal și s-a supărat și a plâns. Cred că o să regret toată viața lacrimile mamei de atunci”, a spus Simona Gherghe, conform catine.ro.

Însă, chiar dacă au avut un moment de cumpănă atunci, pe care l-au depășit în cele din urmă, Simona Gherghe se declară mândră de ce mama a putut să aibă parte.

Lucru pe care-l subliniază chiar și soțul ei, fiind surprins plăcut de mama soacră, de bunătatea și înțelepciunea acesteia și de efortul pe care-l face pentru ei.

Femeia fiind, spune prezentatoarea, modelul ei de iubire, răbdare, devotament, reprezentând și idealul de mamă, bunică, soție și om în relațiile cu ceilalți.

”Mama este modelul meu de femeie și modelul meu de devotament. Mama este cel mai devotat om pe care eu îl cunosc. Devotat familiei, devotat nepoților, nouă, tatălui meu. Toate sfaturile de la mama sunt bune. Chiar și atunci când să spunem că ne contrăm sau poate că mi se pare mie că mă pricep mai bine la o treabă, timpul îmi dovedește că mama a avut dreptate. Mama, cu flerul ei, cu intuiția ei, cu răbdarea ei, cu felul de a vedea lucrurile prin experiența pe care o are, mi-a dovedit că într-adevăr cam are dreptate. Mă consult foarte mult cu mama. Și când am o problemă care ține de copii și când am o problemă de organizare. Am sunat-o și se rezolvă întotdeauna. Mama este oxigenul nostru și o spune mai convins soțul meu”, a mai spus jurnalista.