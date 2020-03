Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție trădează acest lucru. Mai mult, în urmă cu câteva zile, în emisiunea difuzată luni seară, camerele de supraveghere au surprins, în timpul nopții, în tabăra războinicilor, mișcări sub pătura unde cei doi dormeau îmbrățișați, semn că legătura lor este una serioasă.

Gesturile din baracă au venit ca o completare a zilei de Dragobete, atunci când toată România a văzut cum Andrei și Karina au dat frâu liber sentimentelor, mai mult s-au și sărutat pasional, ca o dovadă clară niciunul dintre protagoniști nu a mai dorit să se ascundă.

Karina și Andrei de la Survivor România și-au recunoscut public sentimentele

La Consiliu, în fața prezentatorului Survivor România, Dan Cruceru, dar și a celorlalți concurenți ai emisiunii din Repiublica Dominicană, războinicii au recunoscut că sentimentele pe care le au unul pentru celălalt îi ajută și în timpul meciurilor.

Relația dintre Karina si Andrei de la Survivor România, în pericol! ”Mereu mă șicana, cred că din dragoste”

a povestit Karina despre relație pe car o are cu Andrei de la Survivor România, completată imediat de iubitul ei. "a menționat războinicul.

Totuși, există și voci care susțin că legătura războinicilor nu va fi una de lungă durată. Prezentă la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată live pe facebook-ul WOWbiz.ro, Ana Pal, faimoasa care a fost eliminate din competiție după ce i-a dat un cap în plină figură războinicului, avea să declare, mai în glumă, mai în serios, că bărbatul s-a arătat interesat de ea în Republica Dominicană. ”Mereu mă șicana, cred că din dragoste…acum, chiar cred că, poate, lui îi plăcea de mine. De aceea, mereu se lua de ce făceam eu, își îndrepta atenția spre mine și nu spre o altă colegă”, a spus zâmbind sportiva, probabil, pentru a-și motiva reacția violentă din show.

Pe de altă parte, după spusele Anei, și o altă persoană a povestit că relația dintre Karina si Andrei de la Survivor România ar fi în pericol la întoarcerea în țară! Dana, mătușa războinicei, a spus clar că între cei doi este doar un flirt trecător. ”M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”, a declarat Dana pentru WOWbiz.ro!