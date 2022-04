Renata Gheorghe s-a despărțit de prietenul lui Leo de la Strehaia! "Să nu faceți niciodată așa ceva" | EXCLUSIV

In articol:

Renata Gheorghe a devenit cunoscută în urma aparițiilor ei ca asistentă tv la diferite show-uri. A avut o relație lungă cu Leo de la Strehaia, iar mai apoi, a fost surprinsă la brațul celui mai bun prieten al fostului iubit.

Renata Gheorghe și Denisa Despa se vor lupta în cușcă

Acum, a venit în fața publicului și recunoscut ce se întâmplă, de fapt, în viața ei sentimentală.

Renata și Denisa se pregătesc intens pentru meciul care va avea loc în curând între cele două. Acestea se vor lupta în cușcă, făcând un show de zile mari. Invitate în emisiunea "Online Story", prezentată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Renata Gheorghe și Denisa Despa au spus totul despre meciul pentru care se antrenează de luni bune.

"Noi chiar o să ne batem pe bune, este o gală organizată, cu anumite reguli pe care trebuie să le respectăm, bineînțeles. Va fi o luptă exact ca cele ale băieților.

Nu suntem cu nimic menajate, deși suntem fete.", a explicat Renata Gheorghe.

Citeste si: Adrian Alexandrov, prima reacție după ce Elena Udrea a fost arestată: „O rază de soare”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Renata Gheorghe l-a dat uitării definitiv pe Leo de la Strehaia! Cine este bărbatul cu care se iubește de 2 ani

Renata Gheorghe s-a despărțit de iubitul ei

Toată lumea știe perioada în care Renata a format un cuplu cu Leo de la Strehaia. După despărțirea lor, bruneta s-a combinat cu unul dintre prietenii fostului ei, cu care au fost ceva timp împreună. După ani de relație, Renata Gheorghe a făcut anunțul și a spus că s-a despărțit de acesta și că este, din nou, o femeie singură.

Iată care a fost, de fapt, motivul despărțirii.

"Am fost aproape trei ani împreună. Mă ținea pe loc. Eu am făcut și niște compromisuri, am acceptat să stau pe loc, să fie bine pentru relație, dar nu am făcut bine. Fetelor, să nu faceți niciodată așa ceva, cariera este cea mai importantă! Dragostea te ține pe loc sau în casă. Ne-am înțeles foarte bine, doar că în ultimul timp a intervenit un anturaj mai nepotrivit. Nu ne mai înțelegeam, nu ne mai doream aceleași lucruri. Eu nu sunt o persoană statică, să nu fac nimic niciodată, să fie viața mea o monotonie zi de zi. El așa începuse să fie și nu mă mai simțeam confortabil, am avut destule discuții. Ne-am tot certat, împăcat, dar ciroba reîncălzită nu mai are același gust. Acum fiecare e pe drumul lui și e mai bine.", a declarat Renata Gheorghe, în platoul WOWbiz.ro.