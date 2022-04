Replica care l-a lăsat mască pe Răzvan Fodor. Fiica lui l-a luat prin surprindere: "Leită mă-sa!"

In articol:

Răzvan Fodor și-a luat fiica de la școală și a dus-o pe platourile de filmare. Vânzând-o extrem de entuziamată, actorul a întrebat-o ce îi place atât de mult la locul lui de muncă.

Replica Dianei l-a luat prin surprindere, căci răspunsul nu a avut nicio legătură cu tatăl ei.

Citeste si: „Trăiesc tot felul de umilințe” Ce a aflat Irina Fodor cât a fost plecată de acasă? I-a fost greu să treacă peste. Nimeni nu a știut

Răzvan Fodor, despre fiica lui: "Leită mă-sa!"

Răzvan Fodor a vrut să îi facă o surpriză fiicei sale, așa că a decis să o ducă pe platourile de filmare, pentru-l a-l vedea cu ochii ei cum intră în rolul personajului. Diana s-a arătat entuziasmată, însă nu pentru faptul că urma să asiste la scenele tatălui ei. Fetița și-a exprimat mai degrabă nerăbdarea de a-i întâlni pe ceilalți actori:

Citeste si: Irina Fodor a plâns în hohote în fața soțului! Cum a surprins-o la colț de stradă Răzvan Fodor, când se aștepta mai puțin: „Te doare inima după soție”

"Răzvan Fodor: Ce faci dragă acolo? Ia zi, unde mergem?

Diana Fodor: La tăticu' la serviciu.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Răzvan Fodor: Te bucuri că mergi la tăticu' la serviciu?

Diana Fodor: Da.

Răzvan Fodor: De ce?

Diana Fodor: Pentru că o să-i văd pe toți actorii.

Răzvan Fodor: Și pe tăticu'.

Diana Fodor: Păi nu, că pe tăticu' îl văd în fiecare zi. M-am săturat de el.

Răzvan Fodor: Te-ai săturat de tăticu'? Leită mă-sa!", a fost discuția dintre Fodor și fiica lui, postată pe rețelele de socializare.

Răzvan Fodor și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Își doresc Răzvan Fodor și soția lui încă un copil?

Răzvan Fodor și soția lui au luat în calcul posibilitatea de a deveni din nou părinți. Actorul a povestit în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro, că își dorește să îi mai ofere un frățior sau o surioară Dianei, dar niciodată nu a considerat că este momentul potrivit: "Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva.", a mărturisit Răzvan Fodor.

Răzvan și Irina Fodor, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]