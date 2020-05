Replica venită de la un preot din Sibiu în timpul unei înmormântări

In articol:

Familia unei femei din Buia care a murit, marți, la Spitalul Județean cu suspiciunea de coronavirus, a rămas înmărmurită de ce a putut să audă chiar din gura preotului are oficia slujba de pomenire. Femeia a murit la vârsta de doar 45 de ani, după ce a a căzut în foc în timpul unei crize de epilepsie și a murit apoi la spital. Pe lângă faptul că familia nu își găsea liniștea din cauza faptului că medicii au spus că Maria decedase din cauza infeciei cu coronavirus, oamenii aumai primit o lovitură dură și de la preot.

Femeia înmormântată a fost diagnosticată cu COVID-19, din greșeală și rudele au stat în izolare pe nedrept

„După ce a murit sora mea, am contactat preotul din Parohia Romano-Catolică din Copșa Mică, de care aparține și Buia. Am vorbit cu părintele Vince Varga și i-am trimis și certificatul de deces ca să vadă că nu a avut COVID – 19. Că DSP a băgat rudele în izolare degeaba, că nu a avut coronavirus dar n-a vrut nimeni să ne creadă. Până la urmă s-au convins și pe certificatul de deces au scris că a murit din cauza arsurilor, așa cum era de fapt.

Am crezut că măcar drumul spre cimitir va fi liniștit, dar n-a fost așa. Preotul, de când ne-a văzut că urcăm cu sicriul spre cimitir, a început să strige din poarta cimitirului să ne grăbim și să stăm la distanță, că suntem ca niște animale. Am împietrit toți, și mama mea, care are 70 de ani. I-au înghețat lacrimile pe față. Să îți îngropi copilul de 45 de ani și preotul, în loc să ne aline suferința, ne-a umilit pe toți cei care am participat la înmormântare. De fapt, cred ca l-a deranjat că am făcut vâlvă în presă, ca să aflăm adevărul despre sora mea, ca să demonstrăm că nu au de ce s-o pună pe lista bolnavilor de COVID. Ne-a zis că ce ne-a trebuit s-o punem pe Facebook”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Rozalia Geacarel, sora femeii decedate.

Preotul care este acuzat că și-a pierdut cumpătul de mai multe ori în timpul slujbelor de pomenire a recunscut fapta.

„Le-am zis, da: vă înghesuiți ca niște animale! Veneau spre cimitir fără măști pe față. Și le-au pus numai când le-am cerut eu să și le pună și nici nu stăteau la distanță. Avem o circulară internă pe care trebuie s-o respectăm. Noi nu facem slujba dacă nu au mască și nu stau la distanță unul de altul”, a spus, pentru Ora de Sibiu, preotul Vince Varga.