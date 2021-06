Reuven Rivlin, preşedintele Israelului, declaraţii în Parlamentul României: "Noi luptăm cu forțele întunecate care încearcă să impună teroare..."

In articol:

Reuven Rivlin, preşedintele Israelului, se află într-o vizită de protocol la Bucureşti, unde a ţinut un discurs în plenul reunit al Parlamentului.

Reuven Rivlin în vizită la Bucureşti[Sursa foto: MediaFax Foto Andreea Alexandru]

„România, ești o adevărată prietenă a poporului evreu și a Israelului în lupta împotriva antisemitismului. România este o adevărată prietenă a poporului evreu și a Israelului, stat evreiesc și democratic, democrat și evreiesc, în care toți cetățenii sunt egali în drepturi. Sub președinția României, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului a cristalizat o definiție actualizată a antisemitismului, poziție pe care o apreciem din plin, chiar dacă pare o critică aparent sinceră contra Israelului. Noi suntem plini de apreciere. Ca orice democrație, Israelul acceptă critică la obiect”, spune Reuven Rivlin.

Reuven Rivlin acuză Iranul și colaboratorii din Liban și Gaza de încercarea de a "submina poporul evreu". Preşedintele Israelului a mai spus că" Israelul are dreptul și datoria să-și apere cetățenii de amenințare nucleară".

„Nu vom accepta, însă, încercări de subminare și șubrezire a dreptului nostru la existență prin uz ilicit de mijloace violente, exploatând legislația internațională. Poporul evreu nu se află în conflict cu Islamul sau cu altă religie ori cu popoarele arabe din Orientul Mijlociu sau din toată lumea. Noi luptăm cu forțele întunecate care încearcă să impună teroare și să extermine pe oricine li se opune, în special Statul Israel și locuitorii săi.

Anca Dragu: "Ţările noastre au viziuni comune"

Regimul terorist din Iran și colaboratorii săi din Liban și din Gaza se străduiesc să submineze însăși existența noastră. Israelul are dreptul și datoria să-și apere cetățenii de amenințare nucleară, de atacuri cu rachete, de amenințarea cu teroarea. În paralel, trebuie să promovăm măsuri care să fundamenteze între cele două popoare încrederea, între poporul israelien și poporul palestinian, încredere că celălalt e interesat în conviețuire pașnică. Ei de partea lor, iar noi de partea noastră. Orice acțiune pe o cale diferită dăunează șanselor de succes și îndepărtează viziunea păcii în Orientul Mijlociu”, a mai spus preşedintele Israelului.

Anca Dragu, preşedintele Senatului, a declarat anterior că Israelul este „cel mai apropiat aliat și partener strategic al României în Orientul Mijlociu, relația româno-israeliană fiind bazată pe încredere și durabilitate”.

„Cu încredere privim și noi viitorul relației noastre, bazate pe faptul că împărtășim valori comune, în special în privința democrației și a statului de drept, susținute și bazate pe o economie liberă, de piață. De asemenea, țările noastre au viziuni comune pe multe subiecte aflate pe ordinea de zi a agendei internaționale, în special în lupta împotriva terorismului, dar și în privința combaterii pandemiei Covid 19, unde Israelul a reușit să realizeze un impresionant proces de vaccinare, admirat și recunoscut la nivel mondial. De aceea, am încredere că relația noastră va continua să crească și să se dezvolte, atât în plan politic, dar și economic, în domenii precum știința și tehnologia, sănătate și agricultură, apărare și securitate, pentru a enumera doar câteva”, a spus Anca Dragu.

Florin Cîţu: "Guvernul pe care îl conduc este unul axat pe reforme"

Reuven Rivlin a avut întrevedere cu Florin Cîţu, premierul României, în care au stabilit că vor avea o ședință de Guvern comună România-Israel, care va avea loc până la finalul pandemiei, pentru o cooperare și mai strânsă între cele două state.

"Astăzi am avut o întrevedere cu Președintele Statului Israel, Reuven Rivlin. În cadrul discuțiilor, am evidențiat caracterul special al relației bilaterale româno-israeliene, precum și nivelul foarte bun al cooperării în domenii sectoriale de interes comun, precum apărare, economie și turism. În aceeași măsură, am subliniat că Guvernul pe care îl conduc este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri România-Israel, care are loc pe 9 iunie, este o bună oportunitate pentru noi investiții.

Șeful Statului Israel a exprimat apreciere față de rolul pe care România îl are în combaterea antisemitismului, transmițând mulțumiri pentru toate eforturile autorităților de la București în acest sens. Președintele israelian a salutat, totodată, rolul decisiv pe care contactele între poporul român și cel israelian, dar și comunitatea cetățenilor israelieni originari din România, le joacă în dezvoltarea parteneriatului strâns între România și Israel.

În cadrul discuțiilor, am agreat alături de președintele Israelului că este nevoie ca o ședință de Guvern comună România-Israel să aibă loc până la finalul pandemiei, pentru o cooperare și mai strânsă între cele două state", a transmis Florin Cîţu printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare.