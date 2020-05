Revoltă! E cel mai teribil secret al lui Viorel și Vulpița

In articol:

Plecată din Blăgești, Vulpița încearcă să se mențină la nivelul la care s-a ridicat, să creeze rating pentru postul care a primit-o înn „casă” și să ajungă divă de București.

Vulpița face un sacrificiu?

Numai că acasă, la Blăgești, un suflet plânge în fiecare zi din cauza dorului față de părinții săi. Asta pentru că fetița de nici trei ani nu mai este băgată în seamă nici de Viorel, nici de soția lui Viorel

Vulpița și Viorel nu ar mai fi dat prin comuna de baștină din decembrie, atunci când a avut prima apariție la televizor.

Veronica Stegaru a fost nevoită să facă unul uriaș, acela de a-și lăsa fetița la Blăgești, în grija soacrei Ilinca, femeie care nu prea ar avea-o la suflet.

Maria întreabă zi de zi unde sunt Vulpița și Viorel

Fetița Vulpiței, Maria, plânge în lipsa părinților și întreabă zi de zi de ei, unde sunt și când vin acasă. Sătenii din Blăgești au povestit cum ar sta lucrurile în casa în care locuiește micuța Maria, dar și ce anume ar spune copila despre părinții ei, plecați la București.

Veronica Stegaru a avut o viață grea, așa că s-ar fi gândit la mariajul cu Viorel ca la o opțiune pentru un trai decent la Blăgești. Ajunsă în casa soacrei, tânăra s-ar fi lovit însă de reproșuri din toate părțile, iar când a aflat că este însărcinată nu a fost mai bucuroasă, ci dimpotrivă.

Cu toate acestea, imaginea Veronicăi Stegaru la Blăgești ar fi acum una bună, întrucât sătenii s-ar gândi la faptul că aceasta a rămas în București pentru a-i oferi fiicei sale un trai mai bun decât cel pe care l-a avut ea, notează cancan.

„Copilașul e la tanti Ilinca, are grijă de el așa cum poate. Mai auzeam că plânge după maică-sa, e normal, e mică fata, nu are nici trei ani. Nu prea înțelege ea ce se întâmplă… știu că Veronica nu și-a dorit copilul ăsta, de-abia se măritase cu Viorel și a rămas gravidă. Ce știa ea să facă… acum, asta e viața, măcar, dacă a ajuns la București, să nu uite de copilașul ăsta, să muncească pentru fetiță, că nu are săraca de ea nicio vină pentru ce se întâmplă între ei. Chiar dacă au plecat la București, Viorel și Veronica să nu uite de unde se trag. Mulți uită”, susțin sătenii din Blăgești, după cum ne-au informat sursele noastre.