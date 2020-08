Pacientul mort de Covid-19

In articol:

O familie din județul Giurgiu trece printr-o situație revoltătoare. După ce au aflat că ruda lor a decedat în spitalul nr 1 din Craiova, oamenii au pregătit totul pentru funeralii. Însă familia a fost informată de reprezentanții unității spitalicești că nu pot ridica cadavrul pentru că nu-i găsesc documentele de identitate și nici actele medicale.

Familia așteaptă de trei zile să ridice cadavrul

Familia defunctului insistă să primească documentul de identitate al bărbatului și trupul acestuia ca să-l poată în înmormânta de trei zile. Reprezentanții spitalului din Craiova nu au răspunsuri pentru ei și îi trimit de la o secție la alta.

Fratele bărbatului decedat a declarat pentru RomâniaTV că în ciuda promisiunilor din partea reprezentanților unității spitalicești, buletinul defunctului nu a fost găsit.

„Joi seară noi am sunat la spital și am cerut actele fratelui meu, pentru că noi nu aveam buletinul ca să putem lua cadavrul. Am fost informați că buletinul nu se găsește, deși fără buletin știam că nu putem lua cadavrul. Lucrurile au început să fie extrem de dubioase pentru noi.

Am apelat din nou telefonic spitalul din Craiova, unde am fost plimbat în jur de 15 minute între 5 secții ale spitalului: secretariat, Medical 1, Medical 2 ... am înregistrare cu tot ce s-a vorbit între mine și cei de la spital. Cei de la ATI mi-au spus că actele fratelui meu nu sunt acolo. Am fost contactat de managerul spitalului care mi-a spus că actele fratelui meu s-au găsit, că el o să se ocupe personal de asta și că buletinul fratelui meu va fi cu siguranță găsit.

Spital Covid-19

După alte 2 ore am fost sunat de un medic, de la Medicală 1 și mi-a spus că tot timpul buletinul fratelui meu a fost la ATI, eu cerând de 3 zile încontinuu informații despre cartea de identitate a fratelui meu.E strigător la cer! Ei nu pot da o informație. Avem manageri care nu știu să managerieze un spital foarte important din Craiova.

După trei zile îmi zice că după o oră mă ocup de cazul tău! Am contactat înapoi medicul acela și i-am solicitat să-mi trimită o poză cu buletinul fratelui pe whatsaap. I-am spus că o să-i trimit o poză cu buletinul meu să vadă că sunt fratele lui și el să-mi trimită o poză cu buletinul fratelui, pentru că sunt convins că actul de identitate a fratelui e fizic la ei. Mi-a zis că el nu-și poate pierde timpul cu asemenea chestii”, spune acesta.

Fratele pacientului mort de Covid-19 nu este sigur că situația se va rezolva curând.

„În momentul de față eu am îndoieli că ei pot face ceva cu registrul populației din Craiova încât să-mi poată elibera fratele fără acea carte de identitate", completează el.