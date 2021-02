Ricardo de la Puterea Dragostei, replică acidă după ce Deea l-a acuzat de infidelitate: „Aș putea să spun și eu foarte multe! Am stat cu o…” VIDEO

In articol:

Ricardo și Deea de la Puterea Dragostei s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni. Fanii au rămas șocați atunci când au aflat că unul dintre cuplurile favorite ale emisiunii s-a destrămat, mai ales că cei doi tineri erau de mai bine de un an împreună. Păreau extrem de fericii împreună și chiat intenționau să se mute împreună la București, însă povestea lor s-a închiat brusc.

Deea de la Puterea Dragostei a făcut un vlog, pe care l-a publicat pe pagina ei de Youtube, în care a vorbit despre despărțirea ei de Ricardo. Întrebată dacă el a înșelat-o, fosta concurentă din show-ul de la Kanal D a răspuns afirmativ.

Ricardo de la Puterea Dragostei, răspuns acid pentru Deea

După ce Deea de la Puterea Dragostei a mărturisit că Ricardo a dezamăgit-o foarte mult într-o perioadă în care erau ferciți și că i-a trădat încrederea, el i-a dat replica. Într-un vlog publicat pe pagina lui de YouTube, a vorbit și el despre cât de deranjat a fost de afirmațiile ei.

„Eu am preferat in chestia asta sa fac un vlog in care am vorbit despre asta foarte frumos si am preferat să nu spun niciun lucru din intimitatea noastra. Ce a fost între noi rămâne între noi, e lege pentru mine. Ea, în schimb, în afara faptului că a spus niște lucruri care nu sunt adevărate, nu aveau treabă cu noi doi lucrurile alea.

Am văzut și eu vlog-ul, aș putea să spun și eu foarte multe, dar prefer să mă abțin și să o las pe ea să își facă de cap. Dacă ea, după un an de relație, consideră că așa trebuie să vorbească, înseamnă că am stat cu o persoană care așa a fost tot timpul. O persoană își arată adevărata față după ce iese dintr-o relație. (…)

Caracterul meu nu este în stilul ăsta, să jignesc și din respect pentru abonații mei nu aș vorbi urât despre nimeni sau să arăt unele lucruri care au fost mai nașpa. Prefer să tac, chiar dacă m-au jignit unele persoane din anturajul ei.

Pentru mine e o dezamăgire foarte mare, nu m-aș fi așteptat niciodată. Cât de bune par unele persoane când sunt în relație și își schimbă complet atitudinea când ies din relație. Poate frustrarea își spune cuvântul, în fine…

Eram cu Andreea, trebuia să ne mutăm împreună la București și ne-am despărțit și mi s-au stricat toate planurile. Acum am venit o perioadă la părinți să îmi pun gândurile și în ordine”, a spus Ricardo de la Puterea Dragostei într-un vlog publicat pe pagina lui de Youtube.