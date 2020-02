Deea, fosta concurentă la Puterea Dragostei, care își trăiește acum povestea de iubire cu Ricardo în afara show-ului, spune că nu se aștepta să vadă astfel de imagini cu Bianca. Deea a vorbit într-un vlog despre Bianca, dar a povestit și o discuție mai veche dintre ea și Bianca, din perioada în care amândouă se aflau la Puterea Dragostei.

Chiar dacă Deea vorbește frumos despre Bianca de la Puterea Dragostei și îl sfătuiește pe Livian ”să-și asculte inima”, Ricardo se pare că nu a uitat vechile sale scandaluri cu Bianca.

Deși, Ricardo, iubitul Deei, o cunoaște mai bine pe Bianca de la Puterea Dragostei, acesta nu a vrut să vorbească despre aceasta și nici despre filmulețele care au aruncat în aer casa Puterea Dragostei. ”În ultima zi din emisiune, Bianca a făcut-o târfă pe Deea. Așa, ca idee să vedeți și voi ce suflet are Deutza mea! Eu nu sunt de acord cu părerea ei din vlog de asta am și refuzat să mă implic în acest subiect, deoarece am trecut și eu prin ce trece iubitul ei și ea râdea”, a scris Ricardo despre Bianca.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, mesaj cu subînțeles pentru fani, după videoclipurile apărute: „Nu mă definește trecutul și...”

Ricardo s-a referit la perioada în care el era iubitul Ralucăi Munte, iar despre aceasta s-a aflat că a făcut videochat. Atunci, Raluca a recunoscut și a mărturisit că a făcut-o pentru bani. Ricardo, care atunci era iubitul Ralucăi, susține că atunci Bianca râdea de el.

Citeste si: Fanii Puterea Dragostei sunt in alertă! Livian și Bianca au fugit de la hotel, după scandalul despre videochat? „Și-au luat bagajele și au plecat. Staff-ul nu îi găsește”

Deea, iubita lui Ricardo, despre Bianca, după ce au apărut filmulețele cu ea

”Eu nu am avut așteptări de la Bianca în privința asta, dar e clar că nu poți cunoaște o persoană în câteva luni. Acum, mi-am dat seama că nu o cunoșteam pe Bianca deloc.

Citeste si: I se rupe sufletul pentru copilul său! Nelson Mondialu, mesaj pentru Livian și Bianca de la Puterea Dragostei

La un moment dat, vorbind despre Ricardo, Bianca mi-a povestit despre fosta lui iubită, se referea la Raluca. Și mi-a spus că a stat cu ea în cameră, ea (n.red Raluca) avea un vibrator și i l-a pus ei în geantă, iar după aceea a zis în emisiune că vibratorul este al Biancăi. Eu, în momentul acela, o compătimeam. Acum, după ce am văzut filmulețele, cred că (n.red vibratorul) era la comun.

Vreau să-l sfătuiesc pe Livian să facă ce-i spune inima, să nu se ia după gura lumii”, a spus Deea într-un vlog despre Bianca de la Puterea Dragostei.