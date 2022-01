Ricardo Filip a avut parte de momente cumplite: ”Era să mor”. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a intrat cu stângul în noul an. Ce a pățit acesta

In articol:

Ricardo Filip s-a făcut remarcat după participarea din show-ul fenomen de pe Kanal D „Puterea dragostei”, acolo unde a intrat în speranța că își va găsi jumătatea.

S-a făcut imediat îndrăgit de telespectatorii care, după plecarea lui din competiție, au continuat să-l urmărească în număr mare pe rețelele de socializare, acolo unde tânărul este foarte activ.

Aproape că nu trece o zi fără ca acesta să nu posteze ceva pe Instagram, iar absența lui de pe platforma socială i-a îngrijorat pe internauți. În urmă cu doar câteva momente, Ricardo Filip a revenit pe InstaStory, acolo unde le-a dezvăluit fanilor motivul pentru care nu a mai fost „prezent la datorie”.

Ricardo Filip: „ Am intrat în anul ăsta ca naiba, vă jur”

Fostul concurent de la Puterea dragostei le-a explicat fanilor săi fideli motivul pentru care a lispit de pe Instagram în ultimele zile. Se pare că tânărul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, mai exact o răceală care i-a dat mari bătăi de cap și l-a făcut să se confrunte cu stări destul de severe.

Ei bine, acum se simte mai bine și promit că va fi mult mai activ pe Instagram și mai aproape de comunitatea sa.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV/ Philip îi provoacă la luptă pe foștii concurenți de la Puterea Dragostei! L-a bătut pe Ricardo

„Era să mor, am fost atât de răcit în ultima perioadă, am crezut că mor. Am intrat în anul ăsta ca naiba, vă jur. Sper că voi ați intrat mult mai bine decât mine, de asta nici nu am mai postat, dar vă promit că în următoarea perioadă o să am postări foarte noi și sper să vă împliniți toate visurile și toate realizările pe 2022”, a spus Ricardo, pe contul lui de Instagram.

Ricardo urmează să-și prezinte iubita pe rețelele de socializare, la solicitarea internauților

A venit în casa Puterea dragostei în speranța că își va găsi sufletul pereche și a încercat din răsputeri acest lucru. În cadrul emisiunii de pe Kanal D tânărul a format un cuplu cu trei fete, însă relațiile nu au fost de lungă durată.

Citeste si: Bianca Comănici și Ricardo, împăcarea anului! Cei doi au ajuns la sentimente mai bune, după scandalul de la Puterea dragostei: „Ne-am împăcat de ziua fratelui meu”

Se pare, totuși, că soarele strălucește, din nou, pe strada lui Ricardo Filip, care iubește și este iubit. Acesta și-a întrebat recent fanii de pe Instagram dacă sunt curioși să afle cine este noua lui parteneră de viață, iar rezultatul a fost, evident, unul pozitiv. Astfel că urmează ca internauții să o cunoască pe cea care îi face zilele mai frumoase fostului concurent de la Puterea dragostei.

Distribuie pe: