Rita Mureșan, despre momentul de cumpănă din viața fiicei ei: „Nu am înţeles de ce copilul meu a trebuit să treacă prin asta”. Vedeta s-a simțit vinovată ani de zile pentru accidentul Rebeccăi

Rita Mureșan a trecut prin multe momente grele de-a lungul vieții ei. Celebra creatoare de modă a povestit de mai multe ori despre problemele din viața ei, dar și despre starea ei de sănătate, care nu a fost mereu una bună.

Totuși, cea mai mare cumpănă din viața Ritei Mureșan a fost momentul în care fiica ei, Rebecca, a suferit un accident extrem de grav, când era doar un copil. Tânăra a suferit mai multe operații la mână, după ce o masă cu blat de marmură de 80 de kilograme i-a căzut pe braț și i l-a rupt în două.

După mai bine de 15 ani de la tragicul eveniment, Rita Mureșan încă vorbește cu greu despre acel moment. În prezent, viața vedetei este total schimbată, aceasta descoperind spiritualitatea, care a ajutat-o să treacă peste clipele dureroase din viața ei.

Rita Mureșan a suferit enorm în urma accidentului fiicei ei

Creatoarea de modă a trecut prin clipe extrem de grele, după ce fiica ei a suferit un accident grav. După mulți ani de la întâmplarea nefericită, Rita Mureșan a povestit că mult timp nu a putut înțelege de ce fiicei ei i s-a întâmplat asta, mai ales că vedeta era și atunci o persoană extrem de credincioasă și nu îi venea să creadă că fetița ei suferă

atât de mult. La un moment dat, vedeta a fost chiar supărată pe Divinitate pentru că fiica ei a trebuit să treacă prin acele momente dureroase. Abia după mult timp, în care vedeta a descoperit spiritualitatea, aceasta a declarat că Rebecca a avut atunci o misiune, cea de a salva un alt copil de la o tragedie.

„Momentul a fost atunci când s-a întâmplat accidentul Rebecăi. Efectiv nu am putut să înţeleg pentru că eu ţineam toate posturile, rugăciuni, mers la biserici, tot ce trebuia în mod creştinesc de făcut. Nu am înţeles de ce copilul meu a trebuit să treacă prin asta. Ulterior, explorând mai mult partea spirituală, nu doar la nivel de biserică, post, rugăciune, mi-am dat seama că ea a avut o misiune, de a salva acel copilaş. În secunda aceea, în momentul ăla, durerea era prea mare pentru mine, ca mamă. Şi-atunci, nu puteam să văd stânga-dreapta. Ulterior, căutând, mi-am dat seama că acel moment a făcut parte din misiunea ei de viaţă. Fiecare dintre noi avem o misiune, iar asta a fost misiunea ei, să salveze acel copil. Cine ştie, poate în altă viaţă, poate el a salvat-o pe ea.(...) Atunci chiar am fost supărată pe Dumnezeu. Pur şi simplu am închis porţile, nu ştiu cum să explic. A ţinut vreo trei luni această supărare, timp în care Rebeca a făcut două operaţii cred. Am fost nu supărată, ci foarte supărată. Nu înţelegeam de ce. Eu, om bun, ţineam posturile, 40 de zile de Paşte, 40 de zile de Crăciun, postul Sfintei Maria. Mă întrebam de ce Dumnezeu nu mi-a dat mie, de ce a trebuit să sufere copilul”, a declarat Rita Mureșan pentru Fanatik.ro.

Vedeta s-a simțit vinovată pentru accidentul fiicei ei

În ziua în care Rebecca a suferit accidentul, Rita Mureșan nu se afla lângă fiica ei. Creatoarea de modă era în Istanbul atunci când a primit un telefon care îi aducea vestea tristă. Atunci când a auzit ce s-a întâmplat cu fiica ei, vedeta a avut o reacție șocantă și a leșinat pe loc.

„Pur şi simplu, mi-a picat capul în farfurie atunci când m-au sunat să-mi ceară acordul de a o opera. Eram la restaurant în Istanbul cu prietenii noştri, cu Gloria, cu Nelu. Şi când am primit apelul am scăpat telefonul în mână, iar capul mi-a căzut efectiv în farfurie. Adică am leşinat pe loc”, a mai povestit Rita Mureșan.

Vedeta s-a simțit vinovată ani de zile pentru ceea ce i s-a întâmplat fiicei ei. Rita Mureșan a mărturisit că, inițial, a vrut să o ia pe Rebecca în Istanbul, dar fetița a vrut să rămână acasă, pentru a putea merge la ziua de naștere a colegei ei. Creatoarea de modă s-a luptat cu sentimentul de vinovăție considerând că, dacă Rebecca ar fi mers cu ea în vacanță, evenimentul nefericit nu ar fi avut loc.

„Sentimentul de vinovăţie a durat câţiva ani. Dar nu de vinovăţie că nu eram atunci lângă ea, ci de vinovăţie că nu mi-am ascultat instinctul. Eu nu am vrut să o las la petrecerea respectivă, am vrut să o iau cu noi la Istanbul. Dar Rebeca a insistat să meargă pentru că era ziua colegei ei de bancă. Pe de altă parte, că se întâmpla atunci sau altădată, tot se întâmpla pentru că plata karmică se face. Între două suflete plata karmică se face”, a declarat Rita Mureșan.