Actritele Eda Ece si Sevval Sam care interpreteaza rolurile Yildiz si Ender, personaje emblematice, si rivale, totodata, in productia de succes “Pretul fericirii”, care revine in casele telespectatorilor romani, din 2 septembrie, cu cel de-al treilea sezon, se distreaza de minune impreuna, in pauzele de pe platourile de filmare.

Prețul Fericirii revine pe micile ecrane din 2 septembrie

Cele doua actrite se inteleg de minune, spre deosebire de personajele lor in rivalitate permanenta, luptand pentru dragostea si averea aceluiasi barbat. Eda Ece si Șevval Sam au facut deliciul fanilor atunci cand s-au inregistrat cu telefonul mobil. Sevval s-a lasat “surprinsa” de camera telefonului mobil al prietenei sale, Eda, impartasindu-le ulterior fanilor lor momentul, insotit de comentariul „Aceasta este frumusetea!”. Cele doua indragite actrite au intrat, ulterior, in “concurs” pentru a se inregistra reciproc pe camera, iar rezultatul a fost foarte placut, amuzant, exact pe gustul fanilor celebrelor actrite.

Incepand din de miercuri, 2 septembrie, fanii serialelor turcesti se vor reintalni cu persoanajele preferate, Yildiz (Eda Ece), Ender (Şevval Sam) si Halit (Talat Bulut) odata cu debutul celui de-al treilea sezon din serialul de succes “Pretul fericirii”, la Kanal D. Telespectatorii o vor regasi pe Yildiz insarcinata, parca mai puternica ca niciodata, femeia luptand pentru a-si proteja pruncul inca nenascut. Pe de alta parte, Ender intampina probleme serioase de sanatate, dar va incerca sa faca tot posibilul pentru a-si reveni.

Nu pierdeti premiera celui de-al treilea sezon al serialului „Pretul fericirii”, miercuri, 2 septembrie, la ora 20:00, la Kanal D, o poveste impresionata despre alegeri dificile, pierderi, dar si emotiile dragostei adevarate.

Sursa: https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/eda-ece-ve-sevval-sam-sette-cok-egleniyor/