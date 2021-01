Rivalul lui Culiță Sterp de pe vremea când se iubeau cu Carmen de la Sălciua, propunere incredibilă: ”Aș merge acolo să concurez contra lui”

In articol:

Fost bun prieten cu Culiță Sterp, Cosmin Isăilă și Faimosul au avut de împărțit câteva episoade dificile în trecut, între ei aflându-se frumoasa Carmen de la Sălciua, prima soție a cântărețului...

”Nu aș refuza nicio secundă ocazia de a merge la Survivor România 2021. Ar fi interesant să lupt împotriva lui Culiță... Că eu nu am cum să ajung la Faimoși, totuși (râde, n. red.)”,ne-a spus în exclusivitate, Cosmin Isăilă. Cu toate acestea, ne-a dezvăluit fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua, el nu ar fi încrâncenat nicio secundă. ”Ce a fost a fost, acum nici nu mai contează. Eu, trebuie să o spun, nu am nimic cu Culiță, am depășit acele momente. Sunt însă curios cum ar reacționa el, dacă el a trecut peste problemele din trecut”, ne-a spus, în exclusivitate, Cosmin Isăilă.

Cosmin Isaila si Culita Sterp erau prieteni buni

În altă ordine de idei, și o domnișoară care a trecut prin viața lui Culiță Sterp și-ar dori să meargă la Survivor România 2021. ”Mi-am plăcea să fac parte dintr-una dintre cele două echipe. Dacă aș fi la Faimoși, le-aș ridica cu siguranță moral și i-aș ajuta să câștige, cred că aș face față probelor chiar mai bine decât unele dintre fetele de acolo. Dacă aș fi la Războinici... i-ași inhiba pe unii Faimoși cu care mă cunosc”,ne-a spus Larisa Judele, fostă concurentă la ”Puterea Dragostei” și despre care, de-a lungul timpului, s-a spus că a fost extrem de apropiată de Culiță Sterp.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a cochetat cu Culita Sterp

Culiță Sterp și Cosmin Isăilă erau prieteni foarte buni

Culiță Sterp și Cosmin Isăilă , pe vremea când artistul nu se afla în divorț de Carmen de la Sălciua, erau prieteni apropiați, ei afișându-se împreună la mai toate evenimentele importante din viața lor.

Totul s-a stricat însă în momentul în care Culiță Sterp a pornit divorțul de Carmen de la Sălciua, iar cea mai sexy cântăreață de muzică populară s-a cuplat cu Cosmin Isăilă.

Cosmin Isaila si Carmen de la Salciua erau impreuna dupa ce Culita Sterp s-a despartit de artista

Pe atunci, Culiță Sterp era convins că soția lui, Carmen de la Sălciua, l-a ”trădat”, încă de dinainte ca ei să decisă să se despartă, cu cel mai bun prieten al său, Cosmin Isăilă, lucru pe care, de altfel, l-a făcut și public. Doar că relația dintre Cosmin Isăilă și artistă a durat un an, Carmen de la Sălciua luând decizia, pe atunci, să se întoarcă la Culiță Sterp, relația lor sfârșindu-se după doar câteva luni, de această dată, definitiv.