Robert Ionescu, zis „Îngerașul”, a fost arestat în Dubai. Regele TikTok-ului din România este acuzat de șantaj și înșelăciune: „Nu te joci cu FBI-ul”

Robert Ionescu, foarte cunoscut în mediul online, a fost arestat în Dubai pentru șantaj și înșelăciune. Tânărul este acuzat că obliga femeile să se dezbrace în fața camerei și, ulterior, le amenința că trimite imaginile compromițătoare membrilor familiei lor. Informația a fost dezvăluită de Mădălin Feraru, o altă figură foarte populară pe TikTok în țara noastră.

În timpul unui live pe TikTok, Mădălin Feraru a făcut publică informația conform căreia Robert Ionescu a ajuns pe mâinile oamenilor legii într-un dosar de șantaj și înșelăciune. Acest personaj este, de asemenea, celebru în mediul online și nici el nu a fost ocolit de problemele cu oamenii legii. A primit o pedeapsă cu suspendare de 60 de zile de muncă în folosul comunității în urma unei altercații cu un motociclist în trafic, acesta fiind, de fapt, un polițist sub acoperire din trupele speciale. Ce a spus despre Robert Ionescu live pe TikTok?

„V-am spus că Îngeraş va ajunge la puşcărie? Ei, acum o să îi ia tot ce are, o să i se pună sechestru, probabil o să iasă şi o să mintă că nu a fost arestat, dar e aretstat acum 100%, vă spun! Eu nu-i vreau răul, mă jur pe copiii mei, dar i-am spus, rezolvă-ţi problemele că am văzut actele! El nu m-a crezut, a crezut că zic la mişto. Asta este, păcat, nu se face aşa, vă jur! El credea că e glumă, păi, te joci cu poliţia americană, cu FBI-ul, eşti nebun la cap, eşti prost? Uite că te-a arestat!”, a precizat Mădălin Feraru.

„Îngerașul” a declarat că trăiește din banii câștigați pe TikTok

Robert Ionescu sau, așa cum este cunoscut pe rețelele de socializare, „Îngerașul”, se clasează cu brio în topul celor mai cunoscuți TikTok-eri din țara noastră, cu peste un milion de urmăritori. Tânărul a declarat că a reușit să câștige sume impresionante din TikTok și că trăiește doar din așa ceva.

Cu ceva timp în urmă, Robert Ionescu a intrat live pe TikTok direct din Dubai, moment în care a vorbit despre sumele pe care le-a încasat, dar și despre faptul că ar fi acuzat că, de fapt, în Dubai s-ar ocupa cu prostituția, fapt pe care l-a negat.

„Sunt în Dubai, fac acest vlog pentru că așa am simțit, să deschid telefonul și să vorbesc cu voi. Sunt supărat din cauza oamenilor, au ajuns mesaje la mama mea, la familia mea, la bunica mea. Sunt un băiat amărât, dormeam într-un pat pliant în aceeași cameră cu mama și cu bunica mea. Dar oamenii nu acceptă ideea ca altcineva să se ridice. Stau atâtea ore pe live-uri, mulți mă înjură. Oamenii au făcut rost de numărul mamei mele, îi spun că sunt escortă în Dubai. Eu trăiesc acum din TikTok, nu am timp să mai fac și altceva. Cel mai mult am câștigat 23.000 de dolari pe săptămână. Nici dacă mă prostituez nu fac banii ăștia! 23.700 de dolari mai exact. Asta ca să lămuresc mizeriile de oameni care vorbesc despre mine. Ăștia au fost cei mai mulți bani, îi strâng pentru o casă. Nu vreau să fiu șmecher, sunt numărul unu pe TikTok, sunt oameni care mă apreciază foarte mult, sunt străini care mi-au dat cadouri, românii mă înjură”, a spus Robert Ionescu.