Așa cum a scris WOWbiz.ro în urmă cu o săptămână, adevăratul scandal dintre Robert Sfăt și mama lui Brigitte Pastramă se duce pentru bani. Robert Sfăt își acuză mama că nu îi dă partea sa din averea rămasă după moartea tatălui său, Octavian Sfăt.

Adevărul despre moștenirea lăsată de Octavian Sfăt este greu de aflat de Robert Sfăt, care a rămas orfan de tată când avea doar doi ani. Însă, Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, are o procură pe care a semnat-o anul trecut, când abia devenise major, prin care o împuternicește pe mama lui să vândă o casă din Timișoara, al cărui copropietar era, iar conform procurii, Brigitte Pastramă trebuia să-i dea fiului ei suma de 54.000 de euro.

”Dacă trebuie să mă judec cu ea (n.red Brigitte Pastramă), o voi face. Mai ales că am scris negru pe alb că trebuie să-mi dea 54.000 de euro. Aștept să văd dacă mi-i aruncă și pe ăia. (...) A investit bani în operații estetice, care au costat-o mai mult probabil decât mi-a scris mie în procură, decât moștenirea”, a declarat Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, în emisiunea lui Dan Capatos.

Robert Sfăt vrea să-și dea mama în judecată. Cât a cheltuit Brigitte Pastramă pe operații estetice

De curând, Brigitte Pastramă chiar a explicat într-o postare pe contul său de socilizare ce operații estetice are și cât au costat-o acestea de-a lungul anilor. Cea mai scumpă operație a fost una din 2013 și a costat 10.000 de euro, dar din enumerările ei, rezultă că a plătit pentru transformările sale majore în jur de 30.000 de euro.

”Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție…. niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în “cont” tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba:

Primul implant mamar a fost în ’97, (2000€)l am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€).

Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă , care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik , dr Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€). Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019, (2000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5500 euro).

În prezent nu am nimic în buze, nici nu mi-aș mai băga prea curând. Anual îmi injectez botox în frunte, o substanță care paralizează mușchii de expresie care formează ridurile (200€)”,a enumerat Brigitte Pastramă intervențiile estetice.