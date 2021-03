Rodion Roșca, cel care a adus muzica electronică în România, s-a stins din viață. Artistul a dus lupte grele cu mai multe boli

In articol:

Radion Roșca a primit titlul de „părintele muzicii electronice din România”, fiind un pionier al acestui gen muzical. El este cel care a adus în țara noastră, în 1977, muzica electronică, un stil absolut nou la acea vreme, rezultată dintr-o combinație de hard-rock, muzică psihedelică și progesivă. Din păcate, acesta s-a stins din viață sâmbătă, 27 martie, după ce a dus lupte crâncene cu mai multe boli, care din păcate l-au măcnat pe interior.

Rodion Roșca, supranumit „ Părintele muzicii electronice din România”

Artistul, de origine clujeană, a fost pe culmile succesului în ani 1980, după ce toată lumea a fost impresionată de genul muzical pe care l-a abordat. Rodion Roșca și-a dedicat întreaga viață muzicii electronice, de altfel numită și „muzica viitorului”.

Artistul a fost diagnosticat cu cancer la ficat, în stadiu avansat și a fost infectat cu hepatita C și D, de la un cabinet stomatologic, unde a suferit mai multe proceduri.

Acesta avea, de asemenea, și o piatră la rinichi, din cauza căreia urina cu sânge. Moartea nu l-a speriat, ba chiar se obișnuise cu ideea că îl pândește la fiecare colț.

Rodion Roșca

„Eu faceam muzica viitorului in 1977, iar trupa mea se numea Rodion G.A., ii aveam alaturi pe Gicu Farcas si Adrian Caprar. Am crezut ca ma ajuta, dar m-au tras in jos. Formaţia a fost considerata revelatia rock a Romaniei si am activat pana in 1983. Am lansat principalele compozitii, precum Stele si Lumini, Imagini din Vis, in linistea noptii sau Uneori", a declarat artistul în urmă cu mai mulți ani.

Radion Roșca a murit! „S -a stins din viață în urma unei suferințe îndelungate”

Îm 2016, în cadrul festivalului Electric Castle, artistul a susținut ultimul său concert. După ce a părăsit scena a mărturisit că se va retrage din cauza problemelor tot mai grave de sănătate. Boala nu i-a dat pace, iar Rodion Roșca nu a putut face nimic pentru a se însănătoși.

Astăzi, sâmbără, 27 martie, fiica artistului a anunțat prin intermediul rețelei sociale Facebook că tatăl ei s-a stins din viață.

„Dumnezeu să te odihnească în pace tăticul meu. Tăticul meu s-a stins din viață în urma unei suferințe îndelungate, purtate cu demnitate și curaj. Drum lin suflețel”, a scris aceasta pe social media.