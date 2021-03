Mărturisiri emoționante ale artistei care a fost diagnosticată cu cancer a treia oară: ”Mintea o ia razna”! Ce i-a spus soțul când a aflat de boală este inimaginabil EXCLUSIV

In articol:

Artista Bianca Sârbu a fost supusă, din nou, unei încercări cât se poate de dificile din partea vieții: pentru a treia oară i-a recidivat cancerul!

” Din păcate, la carcinomul bazoceluar, posibilitatea de recidivă este de 50 la sută în primii 5 ani! Și uite că au trecut exact 5 ani! Sincer, am sperat că voi scapa definitiv de acest diagnostic de "cancer de piele" care mă bântuie de la vârstă de 26 de ani! Din păcate, da, a fost o recidivă! Puteam să mai amân operația, dar am zis că cel mai bine să o fac, mai ales că aveam deja cel mai bun chirurg din România, profesorul Ioan Lascăr în care aveam 100 la sută încredere! Știam ce am de făcut și deși pare ciudat, când ai trecut o dată prin asta, parcă ști cu ce se mănâncă și ești mai pregătit!”, ne-a spus, în exclusivitate Bianca Sârbu.

Bianca Sarbu, rasfatata inainte de operatie de Bogdan, sotul ei

Cu toate acestea, aflarea veștii că i-a recidivat cancerul, pentru a treia oară deja, a făcut-o pe artistă să se gândească la tot ce e mai rău. ”La ce nu m-am gândit! Mintea o ia razna în momente de genul acesta și dacă ești mai negativist, cum recunosc -că sunt, îți faci tot felul de scenarii! Ca la teatru, că nu degeaba sunt actrița! Mi a trecut prin cap că o să mor la anestezie, asta a fost frică cea mare și deși știu că în zilele noastre anesteziile sunt sigure și de scurtă durata, tot mi-a fost frică! Atât de frică încât aș fi avut avut curaj să fac operația pe viu!!! Glumesc! După operație, m-am gândit doar ce bine că am scăpat!!!! Eram fericită de parcă primisem cea mai bună veste din lume!”, ne-a mai spus Bianca Sârbu.

E adevărat, recunoaște Bianca Sârbu, Bogdan, soțul ei, i-a fost un mare sprijin și a răsfățat-o cât a putut de mult, măcar pentru a avea grijă de moralul ei. ” Copiilor le am spus că trebuie să fac o mică operație, să-mi scot alunița, ceea ce am și făcut! Soțul meu, Bogdan, a fost lângă mine și m-a susținut cum n-am cuvinte! Poate de asta a fost mai ușor! M-a răsfățat, m-a asigurat că și "fără nas" rămân femeia vieții lui și că vom trece împreună peste! Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut și eu sunt recunoscătoare pentru tot, mă bucur de viață și de familia mea minunată”, ne-a mai spus Bianca Sârbu.

Bianca Sârbu și Bogdan s-au căsătorit după câteva luni de relație

”Știi cu ce m-a dat peste cap? Că m-am și gândit! Cu niște pastile de gât!!! Eram bolnavă și a fost el un fel de ambulanța online, răcisem... De fapt, dacă stau să mă gândesc cu ce m-a cucerit el definitiv e cu ce își dorește fiecare femeie să audă, mai ales când are 40 de ani și mai are doi copii! Că m-a luat de nevastă!!!

Bianca Sarbu si Bogdan s-au casatorit

Pur și simplu mi-a spus ”Cred că eu îmi doresc să ne căsătorim, tu vrei?”. A fost ceva foarte natural, și eu eram genul ăla, ”Vai, nu știu”. Și după: YES!!!(...) La noi nu a fost ceva cu inelul, dar a fost foarte repede, inelul a venit pe parcurs. Și să știți că în general lucrurile făcute, nu neapărat în grabă, dar atunci când un bărbat știe într-adevăr ce vrea... Și le dau un sfat fetelor, domnișoarelor! Atunci când bărbatul de lângă voi vă spune că nu e pregătit, stai să mai treacă timpul, e clar că nu e ăla!!! ”, a povestit, amuzându-se copios, Bianca Sârbu.