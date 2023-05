Roland Garros 2023: Programul partidelor de tenis. Cine sunt favoriții la câștigarea turneului de Grand Slam

In articol:

Roland Garros, unul dintre cele patru turnee majore de tenis ale lumii, alături de Australian Open, Wimbledon și US Open, debutează în acest an pe data de 22 mai și va continua până pe 11 iunie 2023.

Roland Garros 2023 începe pe 22 mai

Iată programul partidelor de tenis, precum și cine sunt favoriții la câștigarea turneului de Grand Slam!

Roland Garros (22 mai- 11 iunie 2023) este un turneu de tenis de nivel Grand Slam, care se desfășoară anual la Paris, Franța. Fondat în anul 1891, turneul este numit după aviatorul francez Roland Garros și este unul dintre cele patru turnee majore de tenis ale lumii, alături de Australian Open, Wimbledon și US Open.

Competiția are loc pe terenuri acoperite cu zgură și se desfășoară timp de două săptămâni, începând cu sfârșitul lunii mai și terminându-se în prima săptămână a lunii iunie.

La Roland Garros, se joacă atât competiția de simplu, cât și cea de dublu, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Acesta este unul dintre cele mai prestigioase evenimente din lumea tenisului și atrage anual participarea celor mai buni jucători de tenis din lume.

Roland Garros 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Programul partidelor de tenis de la Roland Garros 2023

ATP- SIMPLU: Roland Garros 2023

Sferturi de finală

22.05. 12:30| Bagnis F.- Darderi L.

22.05. 12:55| De Loore J.- Collarini A.

22.05. 12:55| Holt B.- Rodionov J.

22.05. 13:00| Tu L.- Marozsan F.

22.05.

13:05| Gomez E.- Furness E.22.05. 13:05| Shang J.- Cuevas P.22.05. 13:10| Couacaud E.- Misolic F.22.05. 14:10| Giustino L.- Ferreira Silva F.22.05. 14:15| Mochizuki S.- Novak D.22.05. 14:20| Peniston R.- Celikbilek A.22.05. 14:25| Johnson S.- Bergs Z.22.05. 14:25| Zeppieri G.- Basilashvili N.22.05. 14:30| Vavassori A.- Droguet T.22.05. 14:35| Cerundolo J.- M.Svajda Z.22.05. 15:30| Albot R.- Kopriva V.22.05. 15:45| Gojo B.- Dzumhur D.22.05. 15:50| Gueymard Wayenburg S.- Kudla D.22.05. 15:50| Tseng C.- H.Ritschard A.22.05. 15:55| Nardi L.- Tabilo A.22.05. 15:55| Neuchrist M.- De Jong J.22.05. 15:55| Ugo Carabelli C.- Uchida K.22.05. 16:05| Gakhov I.- Medjedovic H.22.05. 16:05| Sousa J.- Rodriguez Taverna S.22.05. 17:25| Ghibaudo A.- Gombos N.22.05. 17:40| Machac T.- Pouille L.23.05. 11:00| Agamenone F.- Diaz Acosta F.23.05. 11:00| Atmane T.- Kolar Z.23.05. 11:00| Barrios Vera T.- Kovalik J.23.05. 11:00| Berankis R.- Brancaccio R.23.05. 11:00| Blancaneaux G.- Ilkel C.23.05. 11:00| Bolt A.- Krutykh O.23.05. 11:00| Choinski J.- Kicker N.23.05. 11:00| Collignon R.- Vukic A.23.05. 11:00| Delbonis F.- Mejia N.23.05. 11:00| Duckworth J.- Bonadio R.23.05. 11:00| Erhard M.- Cobolli F.23.05. 11:00| Ficovich J.- P.Brouwer G.23.05. 11:00| Gea A.- Broady L.23.05. 11:00| Gerasimov E.- Lokoli L.23.05. 11:00| Hanfmann Y.- Bellucci M.23.05. 11:00| Hardt N.- Debru G.23.05. 11:00| Hsu Yu H.- Moreno De Alboran N.23.05. 11:00| Karatsev A.- Herbert P.H.23.05. 11:00| Kotov P.- Geerts M.23.05. 11:00| Laaksonen H.- Olivieri G. A.23.05. 11:00| Maestrelli F.- Andreev A.23.05. 11:00| Nava E.- Kuzmanov D.23.05. 11:00| Navone M.- Klein L.23.05. 11:00| Ofner S.- Noguchi R.23.05. 11:00| Piros Z.- Koepfer D.23.05. 11:00| Polmans M.- Mayot H.23.05. 11:00| Seyboth Wild T.- Bellier A.23.05. 11:00| Skatov T.- Diallo G.23.05. 11:00| Virtanen O.- Escoffier A.23.05. 11:00| Watanuki Y.- Pellegrino A.23.05. 11:00| Wu Tung-Lin- Meligeni Alves F.23.05. 11:00| Ymer E.- Passaro F.

Semifinale- 24.05. 11:00/ 25.05. 12:00

Finala- 26.05. 12:00

WTA- SIMPLU: Roland Garros 2023

Sferturi de finală

22.05. 12:40| Palicova B.- Hosogi S.

22.05. 12:45| Govortsova O.- Pigossi L.

22.05. 12:50| Boisson L.- Radovanovic N.

22.05. 12:55| Kartal S.- Hruncakova V.

22.05. 13:05| Grammatikopoulou V.- Kraus S.

22.05. 13:15| Rus A.- Albie A.

22.05. 13:20| Waltert S.- Monnet C.

22.05. 14:00| Alves C.- Lys E.

22.05. 14:35| Hibino N.- Han N.

22.05. 14:35| Hobgarski K.- Minnen G.

22.05. 14:40| Rouvroy M.- Kenin S.

22.05. 14:45| Mpetshi Perricard D.- Dmitruk K.

22.05. 14:45| Yuan Y.- Selekhmeteva O.

22.05. 14:55| Ruse G.- Cristian J.

22.05. 15:40| Shymanovich I.- Garland J.

22.05. 15:45| Hontama M.- Kempen M.

22.05. 15:50| Jakupovic D.- Day K.

22.05. 16:05| Bulgaru M.- Makarova E.

22.05. 16:10| Bouzas Maneiro J.- Ferro F.

22.05. 17:00| Zacarias M.- In-Albon Y.

22.05. 17:20| Mandlik E.- Naef C.

22.05. 17:25| Ignatik A.- Yastremska D.

22.05. 17:35| Bassols M.- Vickery S.

22.05. 17:35| Jones F.- Vandeweghe C.

22.05. 17:35| Rodionova Ar.- Wurth T.

23.05. 11:00| Andreeva E.- Benoit M.

23.05. 11:00| Bandecchi S.- Juvan K.

23.05. 11:00| Brancaccio N.- Boulter K.

23.05. 11:00| Deichmann K.- Snigur D.

23.05. 11:00| Dolehide C.- Carle M. L.

23.05. 11:00| Fourlis J.- Jimenez Kasintseva V.

23.05. 11:00| Golubic V.- Hunter S.

23.05. 11:00| Hon P.- Robbe A.

23.05. 11:00| Jang S. J.- Jani R-L.

23.05. 11:00| Kawa K.- Zhao C.

23.05. 11:00| Konjuh A.- Wickmayer Y.

23.05. 11:00| Korpatsch T.- Bjorklund M.

23.05. 11:00| Krueger A.- Miyazaki L.

23.05. 11:00| Marcinko P.- Sebov K.

23.05. 11:00| Montgomery R.- Bolsova Zadoinov A.

23.05. 11:00| Ormaechea P.- Jacquemot E.

23.05. 11:00| Papamichail D.- Uchijima M.

23.05. 11:00| Paquet C.- Vicens Mas R.

23.05. 11:00| Raina A.- Dartron E.

23.05. 11:00| Ruzic A.- Fruhvirtova B.

23.05. 11:00| Scott K.- Dart H.

23.05. 11:00| Semenistaja D.- Gadecki O.

23.05. 11:00| Siegemund L.- Bejlek S.

23.05. 11:00| Stefanini L.- Chwalinska M.

23.05. 11:00| Swan K.- Tauson C.

23.05. 11:00| Tan H.- Hercog P.

23.05. 11:00| Timofeeva M.- Melnikova M.

23.05. 11:00| Townsend T.- Stevanovic N.

23.05. 11:00| Tubello A.- Barthel M.

23.05. 11:00| Watson H.- Danilovic O.

23.05. 11:00| Zidansek T.- Abduraimova N.

23.05. 11:00| Zuger J.- Zakharova A.

Semifinale- 24.05. 11:00/ 25.05. 12:00

Finala- 26.05. 12:00

Cine sunt favoriții la câștigarea turneului de Grand Slam

Cu o istorie de 132 de ani, Roland Garros a oferit o mulțime de dueluri uluitoare, iar ediția de anul acesta promite, de asemenea, momente foarte interesante. La ATP simplu, printre favoriții la câștigarea turneului se numără Carlos Alcazar, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, dar și Casper Ruud și Holger Rune, notează a1.ro. În timp ce la categoria WTA simplu, printre favoritele la câștigarea turneului se numără Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, dar și Barbora Krejcikova și Elena Rybakina.

Revenind, la acest moment, favoritul la categoria ATP simplu este Carlos Alcazar, campionul la US Open 2022, care s-a impus de curând în turneul de la Madrid. În ceea ce privește turneul de la Paris, jucătorul de tenis a fost prezent până acum doar de două ori pe tabloul principal, în 2021, când a fost eliminat în turul 3 și anul trecut când a ajuns în sferturile de finală. Lucrurile stau complet diferit în cazul favoritei WTA Iga Swiatek. Jucătoarea de tenis a fost de patru ori pe tabloul de la Roland Garros, iar la edițiile din 2020 și 2022 a fost declarată câștigătoare. De altfel, a1.ro notează că Swiatek este specialistă pe zgură, ceea ce îi dă șanse extrem de ridicate de câștig.