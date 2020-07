In articol:

„Am spus că în iulie vom avea 700 – 800 de cazuri. Se pare că a explodat creșterea exponențială. Severitatea cazurilor e în creștere incredibilă, ne așteptăm la ce e mai rău. Ne așteptăm la un tsunami. Valul unu va fi replica palidă a valului 2. Dacă nu se va termina cu nebunelile cu antivacciniștii și cei care susțin că nu există Covid sau decese vom avea același scenariu ca în Italia”, spune acesta.

Cei care promovează teoriile conspiraționiste să plătească penal

Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara consideră că persoanele care promovează teoriile conspiraționiste în spațiul public trebuie să plătească penal.

„Acești oameni care promovează că nu există Covid, decese, ar trebui să răspundă cu caz penal. Din cauza teoriilor lor ajungem să moară foarte mulți oameni”, a declarat managerul Cristian Oancea, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Citeste si: Decizie de ultimă oră în cazul Sorinei, fetița adoptată de o familie din America! Ce au hotărât judecătorii

Citeste si: ROventura. George Mihai si Andreea Stravoiu va prezinta spectacolul naturii din Banatul Montan

Citeste si: Lidia Buble i-a recunoscut lui Răzvan Simion în direct: „O iubire neîmplinită”

Managerul a vorbit despre situația critică din spitale. Cristian Oancea spune că sistemul medical este la un pas de colaps din cauza celor care spun că virusul nu există.

„Noi ne străduim să găsim resursa umană în acest moment. Suntem deficitari în toată țara la terapie intensivă. Toți medicii, infecționiștii, interniștii, noi stăm în spitale și restul sunt la mare și la munte. Există o frustare în rândul cadrelor medicale și nu e corect. Noi suntem resposabili pentru populatie, dar și pentru grupurile de persoane de iresponsabili care promoveaza fantasmagorii în spațiul public. O nație întreagă ne aflăm la marginea unui dezastru medical. Sistemul nostru medical este foarte fragil. Am avut o șansă la început în februarie, martie în care am ținut fața medical diasporei, dar acum nu mai putem face acest lucru, pentru că ni se datorează iresponsabilitătii noastre”, spune acesta.

Managerul Cristian Oancea vrea implementarea unor măsuri dure înainte ca sistemul medical să piardă controlul cazurilor de infectare.

„Dacă nu luăm niste măsuri asumate și cât de cât dure, riscam să pierdem definitiv controlul actului medical imediat, nu aș spune septembrie, ci chiar în luna august. Trebuie să avem o legislație clară, să știm ce avem de facut. (...)Ttrebuie sa acționăm ca un tot unitar cum am acționat în luna martie, dar se pare că am dat cu piciorul la tot ce am făcut atunci și se pare că acești oameni care promovează în spațiul public că nu există SARS-CoV-2 , gripa, decese, etc. sunt promovati”, spune managerul.

799 de infectări în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.

.