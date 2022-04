România, în vizorul Rusiei! Omul lui Putin a făcut anunțul: "O poziție foarte dificilă"

In articol:

Serghei Markov, unul dintre oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin, a făcut acuzații dure la adresa României. Politologul rus a declarat că țara noastră profită de războiul de pe teritoriul Ucrainei pentru a cuceri Transnistria, cu ajutorul statelor NATO.

"România plănuiește anexarea Moldovei"

Serghei Markov, copreședintele Consiliului Național Strategic al Rusiei, a făcut declarații tulburătoare. Omul lui Putin a lansat acuzații dure la adresa României, susținând că țara noastră plănuiește o operațiune militară prin intermediul căreia își dorește să anexeze Transnistria, în plin război.

Mai mult, oficialul rus este de părere că totul se întâmplă cu sprijinul NATO și al armatei ucrainene, cu scopul de a pune Rusia "într-o poziție foarte dificilă": "România, cu sprijinul NATO și cu participarea armatei ucrainene, intenționează să pună mâna pe Transnistria și să efectueze represalii politice masive împotriva tuturor susținătorilor Rusiei. Acest lucru va pune Rusia într-o poziție foarte dificilă. După operațiunea militară, România plănuiește anexarea Moldovei." , a scris Serghei Markov, într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

Serghei Markov [Sursa foto: Captură video]

"România nu este parte din plan"

Izbucnirea conflictului militar de pe teritoriul Ucrainei a făcut ca autoritățile statelor vecine să-și ia măsuri serioase de precauție, luând în calcul posibilitatea extinderii războiului. Klaus Iohannis a reușit să obțină aprobarea pentru înființarea unui grup de luptă al NATO pe teritoriul țării noastre, menit să consolideze apărarea Flancului Estic. Cu toate acestea, se pare că România nu s-ar afla pe lista neagră a lui Vladimir Putin.

Rebekah Koffler, fost ofițer de informaţii pe Rusia-Ucraina, a declarat recent, în cadrul unui interviu pentru antena3.ro, că liderul de la Kremlin nu plănuiește să atace Polonia și România, așa cum susține președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: "Nu sunt de acord cu declaraţiile preşedintelui Zelenski. Nu, România nu este parte din plan şi nici Polonia nu este, dar Putin are un plan mai cuprinzător. În această privință, preşedintele Zelenski are dreptate. Uitați care este planul lui Putin. Preşedintele Putin s-a decis că trebuie să reconstruiască ceea ce Rusia numește perimetru strategic de securitate prin reîntregirea fostelor state sovietice sub controlul Rusiei.

De ce? E vorba de o problemă de securitate. Distanța dintre forţele NATO şi St. Petersburg, care este cel mai mare oraş din Rusia, s-a redus de la 1.000 de mile cât era la sfârşitul Războiului Rece, la 100 de mile astăzi. Este aceeași distanță ca între Washington şi New York. Deci acesta este motivul suprem pentru acest război, de aceea a trasat acestă linie.", a precizat Koffler, pentru sursa citată.